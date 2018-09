Diego Ventura invita a 200 jóvenes y universitarios a su encerrona en Las Ventas

La única condición de esta promoción es que el interesado adquiera otra localidad para esta corrida, de forma que, con la que le regala Diego Ventura, podrá invitar a ella a otro joven también menor de 23 años o universitario. En ambos casos, al comprar la entrada en las taquillas de Las Ventas, el interesado habrá de acreditar su edad y/o condición de estudiante universitario y tanto él como su acompañante irán ubicados en los tendidos 5 y 6 de sol, entre las filas 19 a 27. El plazo para optar a esta promoción se extiende desde el lunes 1 de octubre al jueves día 4, en horario de taquillas, de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

Con esta iniciativa, el rejoneador de La Puebla del Río pretende incentivar la asistencia de público joven a la tarde más importante de su vida reforzando la labor de promoción de la Tauromaquia en general y del rejoneo en particular que viene desarrollando desde hace algunos años con diferentes acciones. “Es un día muy grande para mí que pretendo que lo sea para todo el público que asista. Y mi deseo es también enganchar a mucha gente joven al espectáculo total que es el toreo a caballo, cautivarles y conquistarles para se queden ya en la plaza y regresen muchas veces más. No soy de los que piensan que el toreo no tiene futuro, ¡claro que lo tiene! Pero también hay que salirle al encuentro y hacer posible que los jóvenes puedan entrar en los toros, que no siempre tienen opción. En este sentido, Madrid, por su precios, es una de las plazas que más ayuda a ello y mi intención es multiplicar por dos ese esfuerzo y llenar el día 6 los tendidos de Las Ventas de mucha gente joven”, indica Ventura.

En la misma línea, Diego explica que, en esta ocasión, dirige una mirada especial a los universitarios “porque éste es un ámbito en el que hemos ido perdiendo presencia y hay que recuperarla cuanto antes. En la Universidad está el futuro de todo para nuestra sociedad, también de la Tauromaquia. Creo en movimientos como, por ejemplo, el que se está impulsando desde la Fundación del Toro de Lidia para revitalizar el colectivo taurino universitario y quiero aportar mi granito de arena con esta promoción en esa tarea y llevar a muchos estudiantes a Las Ventas para que vivan conmigo una tarde que estamos planteando y preparando como un gran acontecimiento. Y la gente joven no puede ser ajeno a él”.