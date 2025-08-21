Diego Urdiales ocupará el puesto que deja libre Morante este viernes en Bilbao

El diestro riojano Diego Urdiales sustituirá en la corrida de este viernes en la feria de Bilbao al sevillano Morante de la Puebla, que sigue convaleciente de los percances sufridos días atrás y que aún no ha decidido la fecha de su reaparición en los ruedos.

Urdiales, que ha sido uno de los diestro más destacados de la última década en el coso bilbaíno, alternará esa tarde del día 22 con Alejandro Talavante y Borja Jiménez, el único torero que hace doblete en el presente abono de las Corridas Generales, en la lidia de una corrida de Garcigrande.

Morante de la Puebla continúa en proceso de recuperación tras la grave cornada sufrida el 10 de agosto durante la feria de Pontevedra, donde fue operado de urgencia por una herida de doble trayectoria en el muslo derecho. Debido a este percance, ha tenido que ausentarse de compromisos en plazas como Huesca, San Sebastián, Gijón, Málaga y Bilbao, y su vuelta a los ruedos depende de la evolución de la lesión, aunque espera poder reaparecer en las próximas fechas previstas, entre ellas Cieza (Murcia), Toro (Zamora), Almagro (Ciudad Real) y Cuenca.