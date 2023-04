Del Álamo, Palacios y Calerito, a por un puesto en la final de la Copa Chenel

Juan del Álamo llega desde Salamanca siendo el triunfador numérico de la fase clasificatoria. Afronta las semifinales “en un momento en el que estoy muy preparado y encontrándome mejor que nunca delante del toro y espero que se vea reflejado en la plaza”. Torear en la Copa Chenel es “una gran oportunidad, un certamen que ha ido ganando el respeto y espero que sea el trampolín para volver a entrar en las grandes ferias”. Conoce los toros de Castillejo ya que ha toreado varias corridas y “con ellos me une una gran amistad, tiento todos los años y he podido ver su evolución”. De Gavira no ha toreado nada, pero “las referencias han sido muy buenas”.

Mario Palacios viaja hasta San Martín tras quedar como uno de los mejores segundos en la clasificatoria de Navas del Rey y llega a la siguiente fase “con la ilusión de que la gente pueda verme torear como quiero”. “Ojalá en vez de una Copa Chenel hubiera varias porque para toreros en mi situación es una oportunidad única para que obtengamos repercusión”, confiesa el extremeño. Nunca ha toreado ninguna de las dos ganaderías, pero “estuve el otro día en Castillejo tentando y salí muy contento por la clase que tuvieron las vacas”. Espera que la tarde “sea importante para mí y que me dé lo que quiero”. Su único objetivo es pasar a la final “por lo civil o por lo criminal”, asegura.

Juan Pedro García “Calerito” alcanzó las semifinales como uno de los mejores segundos tras firmar la que, hasta ahora, ha sido la mejor faena al toro “Sorprendedor” de Concha y Sierra. Afronta esta corrida “con mucha ilusión y con la esperanza de reafirmar que lo visto en Torres de la Alameda, no fue fruto de la casualidad y que soy un torero que puedo dar ese nivel”. La Copa Chenel “es una iniciativa muy necesaria, puede ayudar mucho a toreros en mi situación, con la alternativa recién tomada y le estoy muy agradecido por la oportunidad”. Las ganaderías las conoce poco, pero sí que ha estado en el campo. La semana pasada tentó en Castillejo y de Gavira mató una novillada sin picadores. Su esperanza está en “demostrar mi mejor versión y con ello, llegar a la final”.

Duelo ganadero entre Castillejo de Huebra y Salvador Gavira

María José Majeroni, ganadera de Castillejo de Huebra, repite este año en la Copa Chenel “con el objetivo de superarnos”. El certamen “tiene un formato muy atractivo, con mucho seguimiento mediático” y para la ganadería es un orgullo lidiar en esta edición. Para el sábado se han reseñado “toros muy serios y en el aire de los del año pasado”. Las esperanzas están puestas en que sea una tarde para el disfrute del aficionado y el triunfo de los toreros, a los que aconseja “que lleven a los toros muy toreados, todo por abajo y templando las embestidas”.

Salvador Gavira-García, afronta su debut en la Copa Chenel “con una ilusión enorme”. La Copa Chenel supone “un gran escaparate para los ganaderos” y eso añadido “a la fe que tengo por recuperar el sitio que tenía mi ganadería” hace que el ganadero afronte la tarde del sábado “con mucha responsabilidad y optimismo”. Este sábado lidiará “cuatro joyas, dos castaños, uno negro y otro negro bragado”. Poder lidiar en formato desafío supone “mucho para ganaderos como yo, ya que tenemos camadas más cortas”. Espera que a los toreros “la ganadería les dé ese empujón para subir de escalón”.