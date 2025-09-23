sevilla
David de Miranda sustituirá a Manzanares este viernes en la Maestranza
Para el primer festejo de la Feria de San Miguel hay reseñado un encierro de la ganadería de Victoriano del Río.
Redacción Toros
Publicado el
1 min lectura
La Empresa Pagés ha comunicado que el torero José María Manzanares no podrá hacer el paseíllo este viernes, 26 de septiembre, en la Real Maestranza de Sevilla, como estaba previsto, debido a una fractura en la octava costilla izquierda. La lesión se produjo durante su participación en la corrida de la Feria de Murcia
David de Miranda, que abrió la Puerta del Príncipe en la última Feria de Abril, será el encargado de ocupar el puesto del torero alicantino.
El diestro onubense acompañará en el cartel a Juan Ortega y Pablo Aguado, en una cita en la que se lidiará un encierro con los hierros de Victoriano del Río y Toros de Cortés
