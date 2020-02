David de Miranda: “Soy consciente de que cada año tengo que empezar de cero”

La temporada taurina española se ha retrasado en unos días. Sin Ajalvir, Valdemorillo tendrá la responsabilidad de descorchar la primera feria del año. Una feria en la que se estrenará en solitario la empresa Espacios Nautalia 360 y que ha apostado por la juventud para su debut al frente del coso de La Candelaria.

Uno de los toreros que se vestirá de luces en Valdemorillo será uno de los triunfadores de la última Feria de San Isidro. David de Miranda busca rentabilidad su triunfo madrileño del pasado año y para ello no ha dudado esta campaña en iniciar pronto su temporada.

¿Habías empezado antes una temporada tan temprano como lo vas a hacer ésta?

La verdad es que no. Nunca había tenido la oportunidad de comenzar una temporada tan pronto. Pero me considero un privilegiado por poder estar anunciado este año en Valdemorillo. Es una oportunidad para sonar pronto. Queda mucho por hacer, quedan muchos carteles por hacer y me ilusiona triunfar.

¿Cambia la preparación al comenzar en febrero la campaña?

La física y técnica ha sido igual. Sobre todo por la ilusión de querer ser torero. Es un plus de ilusión comenzar pronto y se disfruta mucho en el campo con esa tarde de Valdemorillo en el horizonte. Todo es más fácil. Cuando no estás anunciado pronto y todo dependía de una tarde, como de Madrid el año pasado, es más complicado todo. Así que es mucho más motivador así.

Toreas junto a José Garrido y Juan Ortega la corrida de Alcurrucén. Un cartel de toreros jóvenes con muchos alicientes...

La empresa ha apostado fuerte por juntar a tres toreros jóvenes. Las dos corridas tienen muchos alicientes, aunque cada torero tenga su personalidad. Mi tarde es una terna muy bonita, que ha creado expectación en las últimas temporadas. Luego en el ruedo cada uno hablaremos con nuestro capote y nuestra muleta. Pero a priori, es una feria muy importante, y estar en ella es un privilegio y un orgullo. Ojalá pueda triunfar.

¿Te pesa la responsabilidad de volver a mostrar a la afición madrileña que lo que pasó en Las Ventas no fue casualidad?

Cada tarde hay que ganarse el puesto de la siguiente y por eso es una motivación extra comenzar tan pronto la temporada. Es una apuesta y hay riesgo porque está en juego toda la temporada. Esta motivación y responsabilidad me hará crecer como torero y poder sacar lo mejor de mí.

El boom de San Isidro pareció disiparse con la llegada del verano ¿tienes la sensación que toca de nuevo empezar de cero?

Si, lógicamente triunfar en Madrid es algo que todos soñamos pero luego llega la cruda realidad. Hay que torear seguido, la regularidad… eso lo tienes que ir madurando con el tiempo. Ese triunfo me ayudó a crecer, a tomarme la temporada con más calma… Nos mantuvimos firmes en no ir a determinadas ferias importantes porque eramos conscientes de que debía de ir haciéndome poco a poco y yo tenía mis circunstancias. Yo venía de un trance complicado en mi carrera y me tomé la temporada para ir rodándome y torear, ir asimilando las situaciones. Al fin y al cabo, el toreo es una carrera de fondo y ojalá esta nueva temporada comience triunfando.

Parece que el 'sistema' es siempre injusto con los jóvenes… ¿todo al final se vuelve a jugar en Madrid?

Puede ser injusto, pero también es motivador. Soy consciente de que cada año tengo que partir de cero. Y parece que los jóvenes tenemos que estar dando motivos siempre. Parece que cuando la regularidad en el triunfo disminuye, pierdes el crédito. Y creo que hay que tener paciencia con nosotros, porque es complicada esa regularidad. Esta temporada me la tomo para dar motivos de nuevo.

¿Sigue mereciendo la pena tanto esfuerzo?

Me considero un privilegiado por disfrutar de esta profesión. Los percances son peajes que tienes que pagar. Pero cuando llega un triunfo como el de Madrid, todo queda atrás. Ese triunfo fue como tomar oxígeno y me sirvió para crecer como persona y como torero. Gracias a lo pasado tras el percance, disfruté más del triunfo en Las Ventas.

David de Miranda durante su actuación en la tarde de su triunfo en Las VentasPLAZA 1

Un triunfo en Madrid, cuando llegar de forma tan repentina, ¿también pesa por lo que exige después?

Llegué a Madrid y era mi segunda corrida de la temporada. Y ni siquiera había sumado ni veinte corridas tras mi alternativa y con el percance de Toro de por medio. Cuando triunfas, comienzan a sonar los teléfonos y nos coge inmaduros, quizá. Y eso se nota, esa inocencia para andar el camino. Esa temporada me sirvió para dar los pasos correctos y ojalá se vea este año que esas decisiones fueron acertadas.

Lo que parece que no te ha pesado en estos años de alternativa ha sido torear junto a las figuras. La alternativa con José Tomás, la confirmación con El Juli...

Los miedos y las dudas están por dentro. Pero intento que cuando sale mi toro, centrarme en él. Intento meterme en mi burbuja para sentirme a mí mismo. Luego me gusta verme y soy muy autocrítico. Quizá tengo que crecer mucho ahí, sentirme más y transmitir más al público, que a veces me noto frío con los tendidos. La alternativa con José Tomás fue un sueño. Sabía que llegaba muy verde pero lo que no iba a fallar fueron las ganas. Como el día de la confirmación y triunfo en Madrid. Era consciente de que me jugaba mi carrera esa tarde, que no podía dejarme cohibir por los nervios. Pero a pesar de mis mil defectos, sabía que tenía que apostar. No me importo el viento y me fui a los medios con el toro, se la puse en el morro y le pegué 30 o 40 pases y me tiré detrás de la espada. Hay un cosa que a los jóvenes no se nos puede perdonar, que es la falta de ganas. Y en ambas tardes he intentado sacar de mí las ganas y la ambición.

Es bonito sentirte torero de Huelva

¿Huelva ha encontrado un torero con David de Miranda?

No sé si lo habrá encontrado, pero yo estoy sintiendo su calor. El ayuntamiento de Huelva me dio la medalla hace pocos días y he descubierto muchos partidarios porque hacía muchos años que no tenían un torero. Es bonito sentirte torero de Huelva y que Huelva me haga disfrutar de ellos.

Volvéras a Madrid y suponemos que bien colocado, ¿no?

Aún no hemos hablado nada. Soy consciente de que hay que seguir dando argumentos en la plaza y ahora mismo es lo que me preocupa. Los carteles y las ganaderías llegarán y ojalá pueda volver a abrir la puerta grande de Las Ventas.