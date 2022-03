David Galván, semifinalista de la Copa Chenel tras su triunfo en Alalpardo

Lasegunda edición de la Copa Chenel, a la que se suman dos festejos más, comenzaba este pasadosábado 26 de marzoen el municipio madrileño deAlalpardo. En el cartel se lidiaban toros de la ganaderíaEl Retamar y José Escolarpara los espadasFrancisco José Palazón, David Galván y Sebastián Ritter.

David Galvánse ha proclamado triunfador de esta primera corrida de toros en fase clasificatoria trasdesorejaral quinto bis de José Escolar tras unamuy fuerte volteretaen el recibo capotero de su quinto titular. Antes, tras lidiar al segundo toro de la tarde, primero de su lote, también de José Escolar, recibióuna fuerte ovación.

Ennúmero de premios lo igualóel colombianoSebastián Rittercortando una oreja a cada uno de sus oponentesde El Retamar y José Escolar.Francisco José Palazónobtuvosilenciotras aviso en ambos toros.

Los premios de la tarde en Alalpardo recaen en manos del picador Luis Alberto Parrón de la cuadrilla de Francisco José Palazón por el mejor puyazo. El mejor par de banderillas de la tarde va para Andrés Revuelta de la cuadrilla de David Galván y como mejor brega, Rafael González Amigo de la cuadrilla de Sebastián Ritter.

Un semifinalista por festejo

De cada tardepasará un único triunfador, el que mayor puntuación haya conseguido a través del jurado, y lostres mejores segundosde las seis corridas de toros en fase clasificatoria. Estos tres últimos no se anunciarán hasta el final de esta fase. De esta manera,las puntuaciones no serán desveladas hasta que termine la fase clasificatoriapara no condicionar las votaciones del resto de festejos de esta fase.

El jurado está compuesto porRaúl Tenorio, ganadero de San Isidro y Toros de Tenorio; el ganaderoJesús González;la aficionada e influencerVerónica Monteroy el aficionadoAlfonso Ibarra.