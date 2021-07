Daniel de la Fuente sueña toreando un gran novillo de Domingo Hernández en Aracena

La vida te regala momentos como el de hoy en Aracena. Hoy se ha visto torear. Ha habido una simbiosis especial en el último de la tarde. Daniel de la Fuente estuvo como seguramente habrá soñado más de una noche o toreando de salón. Tuvo un oponente que será difícil ver en una plaza de toros: humillando, haciendo el avión, con ritmo. Lo tenía todo. Pero el que tenia el toreo era Daniel. De salida ya empezó con la quinta marcha recibiendo de capote y de rodillas al de Domingo Hernández. Ya de pie, instrumento varios lances y varios remates templados. Dejó al toro en el caballo por chicuelinas al paso. En la muleta empezó la sinfonía. Todavía resuenan en los tendidos los olés y los quejíos de la afición. Fue una sinfonía de temple, colocación, entrega y corazón. Toreando con todo. Por los dos pitones. Ya no sabía si sonaba la música, escuchaba el cante grande de su muleta o era un paso de palio pasando por la Alfalfa, barrio del torero. La apoteosis total en unos minutos. Posiblemente no vuelva a ver un animal embestir de esta forma en una plaza de toros. Lo que sí espera uno es volver a ver a este grandísimo nivel a Daniel de la Fuente porque si lo consigue será figura del toreo. Se pidió el indulto del novillo, aunque no fue concedido. Dos orejas y rabo para el novillero y vuelta al ruedo al astado.

El festejo comenzó a caballo con Leonardo Hernández. El primero de San Pelayo fue manejabe y a más, aunque tuvo poca clase. Puso muchísimo de su parte Leonardo Hernández, muy dispuesto en toda la lidia. Se dejó llegar en varias ocasiones al utrero. Muy certero con el rejón de muerte. Dos orejas.

Dávila Miura salió muy dispuesto con el de Núñez de Tarifa que tuvo calidad con el capote. Un poco tardo a los cites. Sangró demasiado en el caballo y eso le pudo pasar factura. Brindis al público. En la muleta fue muy bravo y con clase. Tardaba ese poco en arrancarse al primer muletazo, pero su nobleza fue infinita cuando arrancaba a los engaños del sevillano, que le echó la franela a la cara y lo toreó con pulcritud. Se rajó al final de la faena, acusando, quizás, el puyazo. Estocada que hace rodar al toro en pocos segundos. Dos orejas.

Daniel Luque recibió con mucha seguridad al toro. Recetó varios lances sensacionales y una media por el pitón izquierdo de cartel. Y eso que no acompañó el oponente, ya que se lo pensó mucho de salida. En el quite, pegó dos muy relajado por el lado derecho. Había muchas ganas de volver a ver a Luque por el gran momento que atraviesa. Su comienzo de faena fue cumbre, sin rectificar, con dos muletazos de auténtico cartel: un ayudado por bajo y un cambio de mano. Luque calló la música tras la primera tandas. Las complicaciones del toro no eran de música. El animal le costó mucho desplazarse, le faltaron bastantes cualidades. Hubo varios derechazos toreando con desmayo que presagiaban el lío que podía formar. Sin embargo, se paró el de Zacarías. Fue el de Gerena el que sacó agua de ese pozo, un pozo al sólo pueden sacarle agua los elegidos. Y con insistencia, con mucho sitio, dejándole la muleta en la cara, ahí provocaba al astado. Estocada. Dos orejas.

Salió por la puerta el de Román Sorando con cuajo y seriedad por delante. No le dejó lucirse a Juan Ortega con el capote. El toro se frenaba y se quedaba corto en cada arrancada. Al pasar por el caballo suavizó su embestida, pero sin descolgar. Ortega brindó al público. Por el lado derecho le engarzó una gran tanda. Por ahí tenía mejor condición el animal. Bueno, no tan buena, pero medio se dejaba. Por el lado izquierdo, imposible. Juan Ortega estuvo queriendo mucho y dejando destellos de torería toda la faena, sobre todo al andarle por la cara al animal. Las hechuras no acompañaron y dentro tuvo poco. No embistió y tampoco ayudó en la suerte suprema. Tres pinchazos y estocada casi entera. Descabella hasta tres veces. Algunos pitos al astado. Ovación a Ortega.

José Garrido toreó uno de El Parralejo que salió con movilidad, pero algo de genio. Quite extraordinario por chicuelinas, con una media soberbia por el lado derecho. La lidia fue perfecta de Antonio Chacón. Brindis al público. Buen inicio por bajo de faena. En la muleta fue potable por el lado derecho, donde llegaron muletazos con profundidad y hondura. Cierto es que salía desentendido al final del muletazo. A bastante menos por este pitón. Por el lado izquierdo, sin humillar, sin clase, pero le buscó bien las vueltas Garrido. Arrimón final con varios circulares. Estocada. Dos orejas. Vuelta al ruedo al novillo (muy exagerada).

Festival entretenido y bonito que deja en el camino a Daniel de la Fuente. Enhorabuena también al veedor. Porque sí, éstos son los novillos que hay que echar en un festival.

FICHA DEL FESTEJO

Aracena (Huelva), sábado 3 de julio de 2021. Festival. Casi lleno del aforo permitido.

Novillos, por este orden, de San Pelayo, Núñez de Tarifa, Zacarías Moreno, Román Sorando, El Parralejo y Domingo Hernández, de buen juego en conjunto. Destacó el de Domingo Hernández, premiado con la vuelta al ruedo.

El rejoneador Leonardo Hernáncez, dos orejas.

Eduardo Dávila Miura, dos orejas.

Daniel Luque, dos orejas.

Juan Ortega, ovación.

José Garrido, dos orejas.

El novillero Daniel de la Fuente, dos orejas y rabo.