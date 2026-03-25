Curro Vázquez recibe el premio de la RUCTL por su compromiso con el toro bravo

Curro Vázquez durante su actuación en el festival del pasado Día de la Hispanidad en Las Ventas

La Junta Directiva de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (RUCTL) ha hecho públicos los nombres de los galardonados en la IX edición de sus premios. El acuerdo, tomado por unanimidad, reconoce a personalidades y entidades que han destacado en la defensa y promoción del toro bravo.

El maestro y figura del toreo Curro Vázquez ha sido distinguido con el premio Compromiso con el toro bravo. Con este galardón, la RUCTL reconoce su inquebrantable dedicación y defensa del patrimonio cultural que representa el toro de lidia.

Una trayectoria de leyenda

El premio A una trayectoria ganadera ejemplar ha recaído en la familia Murube, un referente histórico en la cría del toro de lidia. La institución ha destacado su labor marcada por la excelencia, la continuidad generacional y el respeto a la tradición, que han contribuido de forma decisiva al prestigio de la cabaña brava española.

Valores y apoyo institucional

Por otro lado, Liliana Sáenz recibirá el premio A la defensa de nuestros valores. La organización ha querido reconocer sus "palabras, profundamente conmovedoras", pronunciadas el pasado 28 de enero en Huelva durante el funeral por las víctimas del accidente de Adamuz, donde se encontraban miembros de su propia familia.

Finalmente, el premio Apoyo a los ganaderos se ha concedido a Antonio Sanz, consejero de Interior, Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía. Este reconocimiento se debe a su constante respaldo institucional al sector ganadero.

El acto de entrega de los premios se celebrará en la emblemática Real Venta de Antequera, en Sevilla, el próximo jueves 16 de abril. Este evento pondrá el broche final a la Asamblea General Anual de la RUCTL, a la que están convocados sus 343 asociados.