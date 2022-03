El cuadro taurino del ex de Mecano que decora la embajada estadounidense

La embajada estadounidense en Madrid no se escapa al influjo de la cultura taurina. Durante la entrevista de Carlos Herrera a Julissa Reynoso ha llamado la atención el cuadro que decoraba la estancia donde se encontraba la nueva embajadora de EEUU en España.

Se trata del cartel anunciador de la Feria de San Isidro que realizó el artista José María Cano, ex miembro de Mecano, y reconocido aficionado a la tauromaquia.

Concretamente fue el cartel del ciclo isidril del año 2010 y en él puede observarse el ruedo y los tendidos de la plaza de toros de Las Ventas y la imagen de los dos alguacilillos que cada tarde de toros encabezan el paseíllo de toreros y cuadrillas.

Durante la presentación de ese cuadro, Cano desveló que su padre “fue novillero en Las Ventas y me enseñó toreo de salón”. También que Tim Nye, director de la galería Nye Hauss de Nueva York, “me preguntó a que me dedicaría cuando me retirase y comenté que podría hacer carteles de toros, la idea le encantó y así empecé a centrarme en dibujar toros y caí cautivado por el mudo del toreo”.

José María Cano con el cartel anunciador de la Feria de San Isidro 2010EFE

Éste no fue el único cartel que realizó el polifacético artista, ya que también ilustró los carteles de la Feria de Fallas de Valencia de 2011, el de la Feria de Hogueras de Alicante de 2015 o el de Málaga en 2016.

El cuadro que cuelga de una de las estancias de Embajada de Estados Unidos en Madrid está realizado exclusivamente con tinta dispuesta en leves pinceladas en blanco y negro.

Todo un guiño a la tauromaquia, una de la expresiones artísticas que mejor representa a la cultura de España.