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Cristian Pérez: "Salí a jugarme la vida, pero también a demostrar que sé torear"

El diestro albaceteño se recupera del grave percance sufrido este domingo en la plaza de toros de Las Ventas.

‘Me encuentro dolorido, lo normal después del fuerte palizón y, aparte de la cornada de los 20 centímetros, con muchas molestias en las cervicales, en el pecho, la espalda, abdomen y cuello. Estoy bastante dolorido y esperando los resultados de las pruebas de las cervicales’, sostiene Cristian Pérez desde el hospital.Las imágenes del percance fueron impactantes, dejando helados a los aficionados de Las Ventas. ‘Dios hizo un milagro. Me echó un capote e hizo que, dentro de lo que cabe, quedara todo en un susto. Creo que es el peaje que tenemos que pagar los toreros. Como digo yo, esto no es gratis. Son nuestras medallas que vamos consiguiendo en el camino’.‘Ante de parar al toro, sabía que cuando me pusiera de verdad me iba a echar mano, pero era el momento, el día y la hora’La cogida se produjo durante la lidia de muleta al sexto toro de Dolores Aguirre. ‘Me acuerdo que, después del inicio, Madrid entra en la faena y en esa primera tanda en la que ruge. Llega un momento en el que mentalmente estoy superconvencido y no quise utilizar ningún recurso, quise ponerme muy de verdad y por eso Madrid estaba tan metido en la faena. Se la eché al toro de verdad y el toro se vino recto a por mí. Antes de parar el toro, lo hablé con un banderillero y le dije: ‘al toro lo veo tras de la mata y en lo que me ponga de verdad me va a echar mano’, pero sabía que era el momento, el día y la hora’, explica Cristian Pérez.Hace unos días, el torero albaceteño, en una entrevista a este medio, aseguraba que era la única oportunidad y que iba a ir a Madrid a aprovecharla. ‘Es cierto que decir las cosas a veces es fácil, pero luego hay que tener la gallardía de intentar materializarlo, porque realmente, lo que vale es lo que hace un tío diez minutos delante de la cara del toro. Todo lo que digamos al final no vale para nada’.Más allá del grave percance, los aficionados salieron del coso venteño hablando de la gran dimensión que dio Cristian Pérez el día de su confirmación de alternativa. ‘Había un torero con ganas, con actitud, con valor, pero con una actitud y unas ganas con cabeza, controladas. Aún no me creo la importancia que tuvo la tarde de ayer. Veo que tanto el aficionado como los profesionales me lo están cantando. Ya lo veré, aunque no me gusta verme repetido porque me saco doscientos mil defectos, pero hay que evolucionar todos los días. Imagino que no me costó ninguno en ningún momento hacer el esfuerzo, fue algo natural que tenía tan interiorizado lo que tenía que hacer que no me costó para nada tirar para adelante’, asegura el torero albaceteño.‘Sabía que tenía que tener una tarde de entrega absoluta y de rebeldía conmigo mismo, de saber que era capaz’Al llegar a la enfermería, Cristian Pérez le pidió al doctor Máximo García Padrós poder volver al ruedo para estoquear su toro. ‘Solo pensaba en que la faena de ese segundo toro iba por un camino muy bueno, de triunfo importante, y me daba igual la pierna y la cornada. Quería tirar para adelante. Pero no me podía mover. Cuando fui a levantarme no podía levantarme de la camilla y no me dejaron salir. Cuando uno está tanto tiempo parado, lo pasa tan mal, te sirve para madurar, para darte cuenta de lo duro que es esto. Sabía de la dureza de la oportunidad que tenía, pero más duro era estar sentado en casa. Tenía que aprovechar la oportunidad por un camino o por otro, pero hoy tenían que hablar de mí y que me pusieran en boca del toreo’.Momento del percance sufrido este domingo por Cristian Pérez en Las Ventas

EFE

Momento del percance sufrido por Cristian Pérez en Las Ventas este domingo

Sixto Naranjo Sanchidrian

Publicado el

2 min lectura

Cristian Pérez protagonizó el  momento más dramático de la tarde del Domingo de Ramos en Las Ventas, tras sufrir una grave cogida durante la lidia del sexto toro de Dolores Aguirre. Un percance de enorme violencia que le llevó directamente a la enfermería, pero que también dejó la imagen de un torero entregado y en evolución.

Me jugué la vida, pero también demostré que sé torear”, reconoce el propio diestro en conversación con COPE, aún dolorido por las múltiples contusiones, pero con ánimo firme y consciente de lo que significaba la cita.

El torero, que continúa recuperándose, asegura que sigue "dolorido de todos los golpes”, aunque la evolución de la cornada es positiva dentro de la gravedad. A la espera de nuevas pruebas médicas para descartar posibles lesiones en la columna —consecuencia de la durísima caída—, mantiene intacta la claridad sobre lo vivido en el ruedo.

Momento del percance sufrido este domingo por Cristian Pérez en Las Ventas

Alfredo Arévalo / Plaza 1

Momento del percance sufrido este domingo por Cristian Pérez en Las Ventas

Incluso hubo espacio para el humor en medio de la dureza del momento: “Sabía que la cosa iba de ‘dolores’”, bromea en referencia a la ganadería de Dolores Aguirre.

Más allá del percance, Cristian Pérez quiso subrayar el fondo de su actuación. No solo la entrega, sino también la evolución en su concepto: “No solo quería jugármela, también demostrar que he cambiado. Ya no soy el torero de la Copa Chenel 2024. Allí el toro pasaba… ahora he cogido otro poso”.

Un mensaje que conecta directamente con el momento vital que atraviesa: “Sé que es una carrera muy dura, pero más duro es estar sentado en casa esperando esta oportunidad que tenía”.

Cristian Pérez fue atendido en la enfermería de Las Ventas de policontusiones con puntazos corridos en tórax y abdomen, además de una grave cornada en la pierna derecha, en el tercio medio de la cara interna, con una trayectoria de 20 centímetros hacia atrás y ascendente, que llegó a rodear la cara posterior de la tibia, contundiendo la arteria tibial y provocando importantes destrozos musculares en el compartimento posterior. El torero fue intervenido quirúrgicamente bajo anestesia general en la propia plaza y, posteriormente, trasladado al Hospital Fraternidad Muprespa – Habana, con pronóstico grave.

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