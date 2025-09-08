El coso de La Glorieta abre al público el Espacio Cultural “Plaza Abierta”

El mediodía de hoy ha servido para inaugurar en la plaza de toros de La Glorieta el Espacio Cultural “Plaza Abierta”, una propuesta que transforma los pasillos del coso charro en una auténtica galería de arte abierta al público hasta el próximo 22 de septiembre.

Impulsada por la empresa BMF, la iniciativa alcanza ya su undécima edición y acompaña todo el ciclo taurino de la feria de Salamanca con una mirada diferente sobre el patrimonio cultural que rodea a la Tauromaquia.

Los visitantes podrán recorrer un espacio expositivo con disciplinas que van desde la pintura al óleo hasta la escultura o la taxidermia, en un itinerario pensado como experiencia didáctica y estética que reúne a varios artistas participantes en esta edición.