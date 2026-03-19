Córdoba anuncia las fechas de su feria taurian con un abono de cinco festejos

La empresa Lances de Futuro ha anunciado oficialmente las fechas para la próxima Feria Taurina de la Salud de Córdoba 2026. El esperado ciclo taurino se desarrollará, como principal novedad, durante dos fines de semana consecutivos del mes de mayo, concentrando la atención de los aficionados en un formato renovado.

Un abono con cinco festejos

En concreto, los festejos se llevarán a cabo los días 16 y 17 de mayo, así como el 22, 23 y 24 de mayo. El abono de este año estará compuesto por un total de cinco espectáculos taurinos, incluyendo tres corridas de toros, una novillada con picadores y un espectáculo de rejones, una oferta que busca atraer a todo tipo de público.

Figuras y jóvenes promesas

La programación ha sido diseñada para reunir tanto a figuras consagradas del toreo como a jóvenes valores que buscan un hueco en el escalafón, garantizando una propuesta variada y de gran atractivo. Por el momento, la empresa Lances de Futuro no ha desvelado la composición de los carteles, aunque ha comunicado que presentará próximamente todos los detalles sobre la venta de abonos y localidades para no perderse la cita.