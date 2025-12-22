La Copa Chenel 2026 renueva sus semifinales antes de la gran final en Las Ventas

La Copa Chenel 2026 ya está en marcha con la presentación de los 18 matadores que competirán por suceder a Sergio Rodríguez como ganador. Esta nueva edición del certamen taurino, organizado por la Comunidad de Madrid, introduce cambios significativos en su estructura para aumentar la emoción de la competición.

Novedades en el formato de la competición

Uno de los cambios más destacados es la inclusión de una semifinal más, elevando el número total de festejos a 13 corridas de toros. Esta decisión se ha tomado para mantener la cantidad de espectáculos, dado que la Gran Final se celebrará en la prestigiosa plaza de Las Ventas y contará con la participación de tres finalistas.

De este modo, la ronda de semifinales se compondrá de dos corridas en terna y un tercer festejo especial. En este último, los seis matadores semifinalistas se enfrentarán a un toro cada uno, un formato que promete alta competitividad antes de la final.

Calendario y fechas clave

La sexta edición de la Copa Chenel dará comienzo el sábado 28 de marzo. Como novedad adicional, los tres festejos de semifinales se celebrarán en horario nocturno, a las 21:30 horas, añadiendo un ambiente diferente a esta fase crucial del certamen.

La estructura oficial comenzará con una fase clasificatoria de seis festejos que se celebrarán los días 28 de marzo, 11, 18, 19 y 25 de abril y 3 de mayo. Posteriormente, la segunda fase constará de tres corridas los días 13, 20 y 27 de junio, dando paso a las semifinales en julio.

La fase semifinal, tal y como ya informamos en COPE, cambia de formato con dos festejos de tres toreros y una tercera semifinal en la que actuarán los seis aspirantes. Estos tres festejos tendrán lugar los días 11, 12 y 18 de julio, de los que saldrá la terna que actuará en la esperada Gran Final en la Plaza de Toros de Las Ventas. Este último festejo, que según ha podido saber COPE podría celebrarse el jueves 30 de julio, coronará al nuevo campeón con una corrida de seis toros para tres matadores.