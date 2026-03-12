Conoce los ocho festejos de la Feria de Abril que emitirá OneToro desde la Maestranza

La plataforma OneToro ofrecerá en directo ocho festejos de la próxima Feria de Abril de Sevilla, una de las citas más esperadas del calendario taurino. Tras cerrar las negociaciones con Lances de Futuro, la compañía ha anunciado que retransmitirá desde la Real Maestranza de Caballería los días 11, 12, 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de abril.

Para esta ocasión, la plataforma ha comunicado que desplegará el gran equipo humano y técnico que caracteriza sus retransmisiones. Se pondrá en marcha un amplio dispositivo audiovisual con múltiples cámaras y una realización de primer nivel, diseñado para acercar al espectador toda la emoción de lo que sucede en el ruedo y en el ambiente de la plaza.

Asimismo, OneToro no descarta ampliar el número de retransmisiones desde Sevilla si las circunstancias lo permiten en un futuro. Por el momento, los ocho festejos anunciados constituyen los compromisos ya confirmados para la Feria de Abril.

LOS FESTEJOS A TRAVÉS DE ONETORO

Sábado 11 de abril .- Toros de Alcurrucén para Pepe Moral, Lama de Góngora y Fabio Jiménez.

Domingo 12 de abril .- Toros de Fuente Ymbro para Álvaro Lorenzo, Rafael Serna y Molina.

Martes 14 de abril .- Novillos de Talavante para Emiliano Osornio, Tomás Bastos y Julio Norte

Miércoles 15 de abril .- Toros de Santiago Domecq para Miguel Ángel Perera, David Galván y Aarón Palacio.

Jueves 16 de abril .- Toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Víctor Hernández.

Martes 21 de abril .- Toros de Núñez del Cuvillo para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Daniel Luque.

Miércoles 22 de abril .- Toros de El Parralejo para Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda.