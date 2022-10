Cirugeda, Chicharro y Ramírez, tres novilleros y un ‘Camino’ por conquistar

Diez ediciones ya del ‘Camino hacia Las Ventas’. Nueve triunfadores en el pasado y uno por definirse este martes en la Monumental madrileña.

Algunos de los del pasado son realidades del presente. Ángel Sánchez y Francisco de Manuel con claros ejemplo de ello. Ahora les querrán emular tres jóvenes novilleros que buscan conquistar Las Ventas.

De los tres finalistas de esta décima edición, hay uno de ellos que repite experiencia tras la final del pasado año. Es Alejandro Chicharro, que reconoce a COPE que este regreso supone “una mezcla de sentimientos, ya he toreado en Las Ventas, pero no te acostumbras a verte anunciado. El año pasado se me pudieron perdonar cosas porque era debutante pero este año esa excusa ya no vale. Este año tengo que ganar sea como sea. Es mi año”.

El alumno de la Escuela Taurina ‘Miguel Cancela’ de Colmenar Viejo ha sentido en sus espaldas el paso del favoritismo por su nivel mostrado a lo largo de las novilladas clasificatorias. “Este año se me ha exigido más al ser uno de los finalistas de la temporada pasada”, reconoce Chicharo, “pero esa exigencia me motiva y me ha hecho venirme arriba. He toreado cuatro tardes, que podía verse como un arma de doble filo, pero tanto el maestro Cancela como yo lo teníamos claro y aquí estamos de nuevo en la final.

De su paso por la final del pasado año, Alejandro explica que “me lo tomé como una derrota. Fue duro, aunque luego te das cuenta de que me vino bien. Porque si lo gano a la primera, hubiese parecido demasiado fácil. Y necesitaba esa derrota para darme cuenta que esto no es un camino de rosas”

Alumno de la Escuela Taurina de Navas del Rey, Pepe Luis Cirugeda abre el cartel de este año. El novillero recordaba que nada saber que iba a ser finalista, “lo primero que pensé es que el esfuerzo tiene su recompensa”.

Este joven de Los Barrios, asentado desde hace año y medio en tierras madrileñas, reconoce que el ruido y la polémica que envolvió la previa de su actuación la pasada semana en Chapinería. “Afecta, claro que afectó. Fue una tarde con mucha presión. Pero sabía que podía gestionar esa presión, iba a triunfar y estar en esta final. Esa tarde fue una prueba muy dura, pero he ido evolucionando y madurando en cada entrenamiento, en cada novillada… eso se vio en Chapinería y me ayudó para clasificarme”

Cirugeda reconoce que tendrá que gestionar la presión de actuar en Las Ventas, porque “siempre te preparas para el éxito, pero también tienes que tener presente el fracaso. Hay que estar preparado para las dos”

Sobre qué novillero se van a encontrar los aficionados madrileños, él explicaba que “van a ver a un chaval que quiere ser figura del torero, que dejó su familia para venir a Navas del Rey para lograr ese sueño y que tengo valor para no dejan a nadie indiferente”.

[??#CaminohaciaLasVentas] ¡Definidos los ???????????????????? tras la última clasificatoria!



?? Pepe Luis Cirugeda (Navas del Rey)

?? Alejandro Chicharro (Colmenar Viejo)

?? Joel Ramírez (Yiyo)



?? Actuarán en la ???????? ?????????? de #LasVentas el próximo 11 octubre — Plaza de Las Ventas (@LasVentas) October 4, 2022

El cartel lo completa Joel Ramírez, alumno de la Escuela de Tauromaquia ‘José Cubero Yiyo’ de la Comunidad de Madrid, una entidad que durante años ha estado desarrollando sus actividades en la plaza de toros de Las Ventas.

Esta circunstancia no le es ajena a Ramírez, que reconoce que “es bonito reencontrarse con esta plaza donde hemos entrenado como alumnos de la Escuela Yiyo. La ilusión ahora es abrir la Puerta Grande de Las Ventas”.

Una mezcla de ilusión y responsabilidad que todavía está asimilando Joel. “Todavía no te lo crees y hasta que no esté vestido en ese túnel de cuadrillas, es difícil de digerir”.

Para el madrileño, esta final es una oportunidad de destacar y llegar con fuerza al comienzo de la temporada 2023. Por ello, afirma tener “entre ceja y ceja este Camino hacia Las Ventas. Tengo ganas de triunfar, de querer ser torero y de dejarme todo en el ruedo”.