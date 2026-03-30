El Circuito de Novilladas de Madrid completa su lista de semifinalistas

El Circuito de Madrid 2026 concluyó el pasado sábado su fase clasificatoria con una novillada celebrada en San Agustín del Guadalix. En este festejo, donde se lidiaron novillos de Flor de Jara y El Retamar, los novilleros Rafael de la Cueva y López Ortega se aseguraron los dos últimos puestos para las semifinales del certamen.

Últimos billetes en San Agustín

Tras la deliberación del jurado, Rafael de la Cueva, perteneciente a la Escuela Taurina José Cubero “Yiyo”, se clasificó de manera directa como semifinalista. El joven novillero obtuvo una puntuación total de 15,48 puntos por su actuación.

Por su parte, López Ortega también consiguió su pase a la siguiente ronda al obtener 13,27 puntos. Esta puntuación le permitió clasificarse como el segundo mejor segundo, justo por detrás de Sergio Rollón, quien había logrado su pase en la novillada anterior.

Definidos los seis aspirantes

Con el cierre de la fase clasificatoria, la lista definitiva de los seis novilleros que competirán en las semifinales ha quedado cerrada. Los aspirantes que harán el paseíllo en la siguiente ronda son Ignacio Garibay, Juan Pablo Ibarra, Rafael de la Cueva, Sergio Rollón, López Ortega y Jesús Moreno.

El camino hacia la final

La fase semifinal del certamen constará de tres festejos clave. Las dos primeras serán novilladas en terna que se celebrarán el lunes 13 de abril en Talamanca de Jarama y el domingo 26 de abril en Algete. Finalmente, los seis semifinalistas se verán las caras en una novillada decisiva que tendrá lugar el 21 de junio en Villarejo de Salvanés.