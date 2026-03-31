El Circuito de Novilladas de Madrid ya tiene carteles para sus tres semifinales

El Circuito de Madrid 2026 ha definido, tras el correspondiente sorteo, la composición de los carteles para sus esperadas semifinales. Las citas tendrán lugar los días 13 y 26 de abril y el 21 de junio, congregando a los novilleros más destacados del certamen en tres festejos que prometen máxima expectación.

Carteles de las semifinales

TALAMANCA DEL JARAMA. Lunes 13 de abril .- Novillos de El Estoque y José González para Jesús Moreno, Sergio Rollón y Rafael de la Cueva.

ALGETE. Domingo 26 de abril .- Novillos de Cerro Longo y Los Eulogios para López Ortega, Ignacio Garibay y Juan Pablo Ibarra.