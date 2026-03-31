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El Circuito de Novilladas de Madrid ya tiene carteles para sus tres semifinales

Talamanca de Jarama, Algete y Villarejo de Salvanés acogerán las tres citas clave donde seis novilleros competirán por un puesto en la final

Los seis semifinalistas del Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid 2026

@CircuitoCMadrid

Los seis semifinalistas del Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid 2026

Redacción Toros

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El Circuito de Madrid 2026 ha definido, tras el correspondiente sorteo, la composición de los carteles para sus esperadas semifinales. Las citas tendrán lugar los días 13 y 26 de abril y el 21 de junio, congregando a los novilleros más destacados del certamen en tres festejos que prometen máxima expectación.

Carteles de las semifinales

  • TALAMANCA DEL JARAMA. Lunes 13 de abril.- Novillos de El Estoque y José González para Jesús Moreno, Sergio Rollón y Rafael de la Cueva.

  • ALGETE. Domingo 26 de abril.- Novillos de Cerro Longo y Los Eulogios para López Ortega, Ignacio Garibay y Juan Pablo Ibarra.

  • VILLAREJO DE SALVANÉS. Domingo 21 de junio.- Novillos de los Hermanos Sandoval para los seis novilleros semifinalistas: Jesús Moreno, Sergio Rollón, Rafael de la Cueva, López Ortega, Ignacio Garibay y Juan Pablo Ibarra.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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