MADRID
El Circuito de Novilladas de Madrid ya tiene carteles para sus tres semifinales
Talamanca de Jarama, Algete y Villarejo de Salvanés acogerán las tres citas clave donde seis novilleros competirán por un puesto en la final
Redacción Toros
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El Circuito de Madrid 2026 ha definido, tras el correspondiente sorteo, la composición de los carteles para sus esperadas semifinales. Las citas tendrán lugar los días 13 y 26 de abril y el 21 de junio, congregando a los novilleros más destacados del certamen en tres festejos que prometen máxima expectación.
Carteles de las semifinales
- TALAMANCA DEL JARAMA. Lunes 13 de abril.- Novillos de El Estoque y José González para Jesús Moreno, Sergio Rollón y Rafael de la Cueva.
- ALGETE. Domingo 26 de abril.- Novillos de Cerro Longo y Los Eulogios para López Ortega, Ignacio Garibay y Juan Pablo Ibarra.
- VILLAREJO DE SALVANÉS. Domingo 21 de junio.- Novillos de los Hermanos Sandoval para los seis novilleros semifinalistas: Jesús Moreno, Sergio Rollón, Rafael de la Cueva, López Ortega, Ignacio Garibay y Juan Pablo Ibarra.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
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