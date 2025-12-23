Cabra madruga y cierra la combinación de toros y toreros para el Sábado de Gloria

El empresario taurino mexicano José Luis Alatorre ha dado un paso decisivo en su consolidación en España con la organización de una corrida de toros de máxima expectación. El festejo tendrá lugar el próximo 4 de abril, Sábado de Gloria, en la localidad cordobesa de Cabra y ha sido concebido como un homenaje a la Semana Santa egabrense, declarada de Interés Turístico Nacional.

Un cartel de figuras para una fecha señalada

El cartel está encabezado por el diestro francés Sebastián Castella, una de las figuras más sólidas del escalafón. Junto a él, actuará el extremeño Miguel Ángel Perera, otra de las grandes referencias del toreo actual. La terna la completa Borja Jiménez, considerado el torero del momento por su fuerte irrupción en los grandes escenarios.

Para esta ocasión tan especial, se lidiará una corrida de la ganadería del maestro Capea, un hierro que ofrece contrastadas garantías de calidad y bravura para el espectáculo.

Tauromaquia y tradición unidas

La elección de la fecha no es casual, ya que busca reforzar el vínculo entre el mundo del toro y las tradiciones religiosas en Cabra. El evento se integra en el calendario cultural del municipio en un Sábado de Gloria cargado de simbolismo, presentando la corrida no solo como un festejo taurino, sino como un acto cultural de homenaje.

Con esta importante apuesta, José Luis Alatorre confirma su intención de consolidarse en el panorama taurino español. La corrida de Cabra se convierte así en uno de los acontecimientos taurinos más esperados de la primavera andaluza, combinando figuras del toreo, una ganadería de prestigio y una fecha con un profundo significado local.