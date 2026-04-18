Borja Jiménez malogra con la espada su Puerta del Príncipe

Manuel Viera

La intensidad la alcanzó con la izquierda de forma esperada y desesperada, para comprobar cómo con valor y sentimiento, los caminos del triunfo estaban ahí: en la brava embestida del cuarto, un gran toro de Victorino Martín. Naturales que recorrían como un torrente un largo espacio hasta perderse en el infinito, mientras el sevillano de Espartinas ahondaba en la belleza de los trazos y en lo efímero de los deseos.

🎥 EN VÍDEO · Resumen del 🏟️ festejo celebrado en Sevilla 🗓️ 18 de abril pic.twitter.com/hpEA4egicC — lancesmaestranza (@LancesMaestranz) April 18, 2026

Borja encontró en este su segundo toro, noble y bravo, la manera ideal para hacerlo, además bien secundado por un público que supo entender de inmediato la excelencia de una lidia coherente con la nobleza de las embestidas con la que Jiménez encontró la intensiva transmisión. Alcanzó momentos de estimable ajuste con la derecha, aunque las calidades de los trazos fueron diversos. De todas formas el toreo al natural constituyó su culmen con la mano izquierda, una síntesis perfecta entre el rigor y complejidad y la fluidez del temple y pureza de su toreo. Esta fusión alcanzó resultados espléndidos, logrando el justo equilibrio entre el fervor y la emoción. Un toreo de mano baja, largo, hondo, muy profundo y rematados con magníficos pases de pecho al hombro contario. El natural de frente en el epílogo de la faena fue una aproximación a ir un paso más allá en la senda marcada para obtener el gran triunfo.

Pero, Borja Jiménez, un pésimo matador de toros. No hay forma que rubrique sus extraordinarias tardes con contundentes estocadas que le posibiliten el triunfo obtenido con la verdad y la belleza de su concepto. De nuevo el mal manejo de los aceros le borró el sueño de la gloria.

Porque ese portón que mira al Guadalquivir se le podía haber empezado a abrir con el segundo, Un toro muy justo de trapío y con algunas complicaciones, pese al buen son que mostró en la embestidas por el pitón derecho. Sin embargo, no dejó de ser curioso que toda la exigencia del toro diera como resultado una cada vez mayor y más consciente voluntad de verdad. Jiménez le bajó la mano y tiró de la embestida hasta lograr un toreo sentido con la izquierda donde la esencialidad del natural se avivó otra vez al color del triunfo. En esta ocasión la imperfección de la espada -caidita- impidió que el presidente sacara el merecido pañuelo de concesión de la oreja.

Al sexto se le protestó la presentación, y además adoleció de escasa fuerza. El diestro sevillano puso deseos por agradar sin conseguir que lo hecho calara en los tendidos.

Una gente que ya había manifestado su malestar por el escaso trapío del quinto. Un toro muy chico, de feas hechuras, impropio de la prestigiosa camada, e inadecuado para la plaza de toros de Sevilla. Increíble que estos toros pasen el reconocimiento. Pero lo pasan. Manuel Escribano, con semejante birria, aguantó contrariado las protestas y las complicaciones de la lidia hasta acabar de estocada desprendida.

Lo suyo es el valor abusivo, la afirmación rotunda de su poder con este tipo de encaste. Escribano se fue de veces a portagayola, y esperó minutos eternos. Su entrega es absoluta. Al noble y soso primero lo toreó al natural muy al final de la lidia. Fue lo mejor de una faena complicada por las características del escaso fondo del toro. Y fue con la mano izquierda como hizo resplandeciera el toreo y con ello algo similar a su verdad. Mató mal y le obligaron a saludar.

El tercero tuvo enorme exigencia en su complicada embestida. El sevillano de Gerena lo toreó en los medios con la intensidad de la verónica. Clavó banderillas exponiendo con autentica pureza. Y lidió con mando hasta que el toro se le apagó. Tras la estocada, saludó la ovación