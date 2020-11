Borja Collado, lesión de hombro: “Noté rápido que el brazo estaba colgando y no respondía”

Borja Collado se recupera ya en su domicilio de la lesión de hombro que se produjo este domingo en el transcurso de un tentadero en la finca de Los Eulogios ubicada en la localidad madrileña de Colmenar Viejo. El novillero valenciano tuvo que acudir de urgencia al Hospital de La Paz en Madrid para reducir la lesión.

Según ha explicado a COPE.es el propio novillero, “ya ha pasado el susto. Estoy con las molestias lógicas de una lesión así. Pero intentando olvidar lo de ayer, porque fue una jornada muy larga para mí, desde que sufrí la lesión hasta que me pudieron colocar el hombro”.

Y es que, aunque fuese un tentadero, Borja afirma que “me tomo la preparación en el campo como si fuese una novillada en la plaza. Todo ocurrió cuando intenté un quite con el capote a la espalda tras sacar al toro del caballo. En el remate me cogió y ya en el suelo, el novillo soltó un derrote y me sacó el hombro. Cuando me levanté noté rápido que el brazo estaba colgando y no respondía. Mi padre rápido se dio cuenta de que tenía el hombro fuera. Incluso me mareé del dolor tan intenso que tenía”.

Sobre los plazos de recuperación “los doctores me han mandado unas pautas de rehabilitación. Ahora tendré que tomármelo con calma porque es una lesión que si no se cuida bien, se puede volver a reproducir por lo que me han dicho”.

Por último, Borja Collado analiza una temporada extraña por culpa de la pandemia. “Ha sido todo muy extraño para mí. Por un lado, he estado contrariado. Porque las sensaciones que he estado teniendo en el campo no se han podido traducir en la plaza. Pero por otro, estoy contento porque soy capaz de mantener un buen estado de forma y de ánimo para que el día que pueda llevarlo a cabo, la gente sepa que Borja Collado está ahí dispuesto a todo”.