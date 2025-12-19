Azpeitia mantiene su apuesta ganadera y confirma las ganaderías para San Ignacio 2026

La Comisión Taurina de Azpeitia, presidida por Joxín Iriarte, ha confirmado que el elenco ganadero para la feria de San Ignacio 2026 será el mismo por tercer año consecutivo. Siguiendo la máxima de que "lo que funciona no se cambia", las divisas de Ana Romero, Loreto Charro y Murteira Grave volverán a ser las protagonistas en el ruedo guipuzcoano.

Ana Romero, una presencia histórica

La ganadería de Ana Romero continuará en 2026 consolidando sus cifras históricas en Azpeitia. Es la divisa que más toros ha lidiado en la historia de esta plaza, con un total de 70 astados desde su debut en 2006. Tras participar también en 2007 y 2008, ha mantenido una presencia ininterrumpida en la feria desde 2015.

La fidelidad de Murteira Grave

Por su parte, Murteira Grave mantendrá un año más su fiel cita con Azpeitia, una apuesta mutua que se remonta a su primera lidia en 1985. La ganadería ha estado presente de forma consecutiva desde 2019 y protagonizó un momento histórico en 2024 con el indulto del toro ‘Almirante’ el 2 de agosto.

El regreso de Loreto Charro

Desde el campo charro de Salamanca, la ganadería de Loreto Charro regresa por tercer año seguido a San Ignacio. Su participación se produce tras una triunfal corrida en 2024, año de su presentación, y el buen resultado de sus bravos y enclasados toros en la pasada campaña.