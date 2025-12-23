GUIPÚZCOA
Azpeitia define las fechas de celebración de la Feria de San Ignacio 2026
La Comisión Taurina desvela el calendario que comenzará el 31 de julio y que constará de tres corridas de toros.
Redacción Toros
Publicado el
1 min lectura
Azpeitia prepara una nueva edición de la Feria San Ignacio. La Comisión Taurina que preside Joxín Iriarte trabaja en la composición de unas combinaciones donde habrá novedades y nombres consagrados dentro de un abono que arrancará el 31 de julio, festividad de San Ignacio de Loyola.
Las fechas previstas para las fiestas de San Ignacio son el 31 de julio, 1 de julio y el 2 de julio. Las ganaderías, tal y como anunció recientemente la Comisión Taurina son las mismas de las dos últimas campañas: Ana Romero, Loreto Charro y Murteira Grave.
Otra de las noticias ya anunciadas por la Comisión de Azpeitia es el doblete de Borja Jiménez que será el único torero que estará dos tardes en San Ignacio, tras su triunfo del pasado serial y las buenas campañas que ha cuajado en ruedos europeos y americanos en 2024 y 2025.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
Contenidos relacionados
Temas relacionados
"En las elecciones extremeñas hay una parte de voto prestado, es evidente, pero hay también un cambio estructural"
Pilar García de la Granja
Lo último
Visto en ABC
Pere Navarro, director de la DGT, avisa a los conductores del dispositivo que llega tras la baliza V16
Estos dispositivos serán obligatorios con la entrada del año nuevo y están pensados para incrementar la seguridad en caso de emergencia
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño