Azpeitia define las fechas de celebración de la Feria de San Ignacio 2026

La Comisión Taurina desvela el calendario que comenzará el 31 de julio y que constará de tres corridas de toros.

Azpeitia prepara una nueva edición de la Feria San Ignacio. La Comisión Taurina que preside Joxín Iriarte trabaja en la composición de unas combinaciones donde habrá novedades y nombres consagrados dentro de un abono que arrancará el 31 de julio, festividad de San Ignacio de Loyola. 

Las fechas previstas para las fiestas de San Ignacio son el 31 de julio, 1 de julio y el 2 de julio. Las ganaderías, tal y como anunció recientemente la Comisión Taurina son las mismas de las dos últimas campañas: Ana Romero, Loreto Charro y Murteira Grave. 

Otra de las noticias ya anunciadas por la Comisión de Azpeitia es el doblete de Borja Jiménez que será el único torero que estará dos tardes en San Ignacio, tras su triunfo del pasado serial y las buenas campañas que ha cuajado en ruedos europeos y americanos en 2024 y 2025.

