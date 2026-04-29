Azpeitia anuncia la presentación de Víctor Hernández en los 'Sanignacios'

La Comisión Taurina de Azpeitia, presidida por Joxín Iriarte, ha confirmado una de las grandes novedades para su próximo ciclo de San Ignacio: la presentación del diestro Víctor Hernández. El torero madrileño debutará así en una de las ferias de mayor prestigio del norte de España, consolidándose como una de las revelaciones de la temporada 2026.

Considerado uno de los toreros jóvenes más esperados por la afición, Víctor Hernández destaca por un toreo de clásico concepto y una gran personalidad. Su estilo se define por la pureza de su tauromaquia y su firme compromiso con la profesión, cualidades que han despertado el interés de los aficionados.

Un cartel con grandes nombres

El nombre de Víctor Hernández se suma a un cartel que ya cuenta con figuras de peso. Entre los confirmados se encuentra Borja Jiménez, que hará doblete en San Ignacio, el diestro venezolano Jesús Enrique Colombo y el salmantino Ismael Martín, que también se presentará por primera vez en el coso guipuzcoano.

El abono se desarrollará durante los días 30 y 31 de julio y 1 de agosto, y contará con toros de las prestigiosas ganaderías de Ana Romero, Loreto Charro y Murteira Grave.