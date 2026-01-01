Atarfe fusiona toreo y flamenco en un festival por el Día de Andalucía

El Ayuntamiento de Atarfe (Granada) y el empresario Pedro Pérez 'Chicote' han presentado el cartel del festejo que inaugurará la temporada taurina en la provincia el próximo 28 de febrero. La cita, ya un clásico en el calendario andaluz, se reinventa este año con una propuesta que fusiona el arte del toreo y el cante flamenco al más alto nivel.

Una 'Fiesta Andaluza' única

Bajo el lema 'Extraordinaria y magna Fiesta Andaluza', el evento se configura como un festival benéfico. En el cartel figuran los matadores de toros Finito de Córdoba, Diego Urdiales, El Cid, El Fandi, Esaú Fernández y el novillero Jaime de Pedro, que hará su presentación en su tierra. El ganado procederá de la ganadería de Virgen María y el festejo comenzará a las cinco de la tarde.

El empresario Pedro Pérez 'Chicote' ha calificado el evento como "una forma novedosa de abrir la temporada" y ha destacado que es "el primer festival de este nivel que se programa en la plaza de Atarfe". Según el promotor, "se trata un cartel de lujo que mezcla figuras del toreo y del flamenco en una fórmula muy atractiva". Además, ha prometido que "cante y toreo se unirán en una tarde irrepetible", anunciando que el elenco de artistas flamencos se revelará próximamente.

Apoyo institucional y cultural

La alcaldesa de Atarfe, Yolanda Fernández, ha reafirmado el compromiso del consistorio con la tauromaquia. "Desde el Ayuntamiento de Atarfe seguimos apostando por que haya toros el Día de Andalucía en nuestro Coliseo", ha declarado. Fernández ha celebrado el formato del festival, que "reúne a figuras del toreo y del flamenco", y ha subrayado la importancia de las raíces locales: "La Tauromaquia es cultura y en un pueblo con tradición taurina no podemos obviar nuestras raíces".

La alcaldesa también ha expresado su deseo para el evento: "Ahora solo falta que se anime la gente y se llene la plaza". Este festival se organiza en colaboración con la hermandad Oración en el Huerto Realejo de Granada, que recibirá una parte de los beneficios recaudados durante la jornada.