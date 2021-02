La Asociación El Toro solicita que Las Ventas inicie la temporada en Ramos

La Asociación El Toro de Madrid ha enviado una carta remitida tanto a María Eugenia Carballedo, Consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Abellán, Director Gerente del Centro de Asuntos Taurinos y a Rafael García Garrido y Simón Casas como empresarios de la plaza de toros de Las Ventas.

La asociación presidida por Roberto García Yuste muestra su preocupación "por la situación que atraviesa la tauromaquia en la región, así como para exponer nuestra disconformidad por el trato discriminatorio que está recibiendo el mundo del toro por parte de las administraciones competentes en la materia".

En esta misiva, se destaca que "no deja de resultar paradójico que en la Comunidad de Madrid se estén celebrando otro tipo de espectáculos y actividades culturales tales como: teatro, conciertos, sesiones de cine, exposiciones. No entendemos cuál es el criterio que se sigue, cuando se está demostrando, según se informa desde medios oficiales, que los espacios cerrados favorecen más que los abiertos la expansión del virus".

Por ello, se pregunta a los máximos responsables políticos de la tauromaquia en Madrid y a los gestores del coso venteño, que "si no hay causas de índole sanitario, económico o social, ¿podemos pensar que se debe a motivaciones políticas? ¿Qué diferencia la asistencia al hipódromo a la de una plaza de toros? ¿Qué hace del Wizink Center como espacio cerrado un lugar más seguro que una plaza de toros al aire libre? ¿Existe alguna diferencia entre la grada del campo de futbol del Navalcarnero y los tendidos de la Plaza de Toros de Las Ventas? ¿Por qué se realiza una clara diferenciación entre la tauromaquia y el resto de las actividades culturales cayendo así en la discriminación?".

Desde la Asociación El Toro se cree que "el hecho de celebrar los festejos podría reactivar la economía de un sector, el ganadero, que agoniza a base de limosnas públicas. También se contribuiría a que la hostelería que, en buena parte, sobrevivía de las ferias taurinas tuviese un respiro y podríamos dar, una vez más, ejemplo de civismo con un escrupuloso cumplimiento de las medidas y los aforos".

Por ello, desde la Asociación El Toro de Madrid se reivindica "la vital importancia que tendría el iniciar la temporada ya en curso el próximo Domingo de Ramos. Desarrollando lo que por ley es obligatorio, según consta en el pliego publicado en el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Así mismo, el Centro de Asuntos Taurinos tiene la obligación de exigir a la empresa la programación de festejos, recogido en el pliego de la siguiente forma: “todas las semanas de la temporada taurina preferentemente, sábados y/o domingos se celebrarán corridas de toros, corridas de toros mixtas, corridas de rejones y novilladas con picadores”. Todo ello teniendo en cuenta la extensa variedad de encastes y ganaderías, con el objetivo de preservar la riqueza y diversidad genética del campo bravo y ayudando así al mayor número posible de ganaderos, todo ello sin afectar al trapío y a la seriedad que caracteriza al toro de Madrid"

"No podemos perder más tiempo y las instituciones deben actuar con firme compromiso. La verdadera y única reactivación del sector taurino y de aquellos que complementan su actividad en él pasa por dar festejos. Las falsas promesas y declaraciones en vano no dan de comer a los animales", reclaman los aficionados madrileños.

También se denuncia que "la empresa gestora de Las Ventas haya manifestado públicamente su intención de no programar toros hasta los meses de junio o septiembre y que el CAT no se haya pronunciado y actuado al respecto. La celebración de festejos se antoja inviable sin la colaboración de instituciones, empresa y televisión. ¿O acaso Madrid ha dejado de interesar a las televisiones? La empresa debe negociar con las televisiones las retransmisiones de festejos con aforo limitado para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias y, al mismo tiempo, mantener la trascendencia de la plaza de Las Ventas y su eco en todo el mundo. Además, Miguel Abellán, como Director Gerente, tiene la obligación de velar por la celebración de festejos, replanteando cargos y posiciones en caso contrario".

"Prácticamente todos los sectores productivos están deseando volver a operar, volver a sus actividades, presionando a las administraciones solicitando normalizar cuanto antes sus negocios, con la única excepción de las empresas que gestionan las plazas de toros, que parece que no están dispuestas a perder ni un céntimo de sus ganancias ni en una situación tan extraordinaria como esta. Los ganaderos han manifestado públicamente su intención de facilitar la adquisición del ganado, ha habido toreros que han declarado públicamente que torearán rebajando sus emolumentos en consonancia con los aforos modificados de las plazas y los aficionados estamos dispuestos a asistir a esos espectáculos. Tenemos pues la oferta, la demanda, la producción y todo lo necesario, entonces ¿a qué esperan la Comunidad y la empresa para cumplir lo acordado? No nos cerremos las puertas nosotros mismos, no sigamos haciéndole el trabajo sucio a otros".

Por último, la Asociación El Toro reclama que "Madrid no puede ni debe permitirse la no celebración de festejos taurinos esta temporada ya en curso, teniendo la plaza de Las Ventas: plaza de temporada por excelencia, eje fundamental del planeta de los toros. Es momento de que esta plaza nuestra, en la que todas las demás se reflejan y tienen en ella su modelo a seguir, vuelva a la actividad sin excusas. Rogamos que tanto la CAM, el CAT y la empresa adjudicataria se pronuncien públicamente y expliquen en qué punto nos encontramos con respecto a la organización de festejos taurinos. La celebración de estos sería, para muchos entre los que nos contamos, un halo de esperanza", concluye la carta.