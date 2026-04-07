Anunciados los seis semifinalistas del Alfarero de Plata de Villaseca de la Sagra

El jurado del XII Certamen Alfarero de Plata ha dado a conocer los nombres de los novilleros que avanzan a las semifinales tras la conclusión de las tres novilladas clasificatorias. La esperada semifinal tendrá lugar en el coso de La Sagra, en Villaseca de la Sagra, el próximo sábado 11 de abril a las 18:00 horas.

Los elegidos para la semifinal

Un total de seis aspirantes han sido seleccionados para continuar en la competición. Los novilleros que harán el paseíllo en la semifinal son Jaime Padilla, Ian Rodríguez, Noel García, Jaime Torija, Israel Guirao y Rubén Vara.

Un encierro de Sánchez de León

Para esta fase decisiva del certamen, los semifinalistas se enfrentarán a un encierro de la prestigiosa ganadería de Sánchez de León, un desafío que pondrá a prueba su valía y técnica en la plaza.