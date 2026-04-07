TOLEDO
Anunciados los seis semifinalistas del Alfarero de Plata de Villaseca de la Sagra
El jurado ha seleccionado a los novilleros que pasarán a la siguiente fase del certamen, que se celebrará el próximo 11 de abril en el coso de La Sagra
Redacción Toros
Publicado el
1 min lectura
El jurado del XII Certamen Alfarero de Plata ha dado a conocer los nombres de los novilleros que avanzan a las semifinales tras la conclusión de las tres novilladas clasificatorias. La esperada semifinal tendrá lugar en el coso de La Sagra, en Villaseca de la Sagra, el próximo sábado 11 de abril a las 18:00 horas.
Los elegidos para la semifinal
Un total de seis aspirantes han sido seleccionados para continuar en la competición. Los novilleros que harán el paseíllo en la semifinal son Jaime Padilla, Ian Rodríguez, Noel García, Jaime Torija, Israel Guirao y Rubén Vara.
Un encierro de Sánchez de León
Para esta fase decisiva del certamen, los semifinalistas se enfrentarán a un encierro de la prestigiosa ganadería de Sánchez de León, un desafío que pondrá a prueba su valía y técnica en la plaza.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
Temas relacionados
"El PNV ha pedido el Guernica; si se ha sacado a Franco del Valle de los Caídos, ¿por qué no se va a sacar un cuadro del Reina Sofía?"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño