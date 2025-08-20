COPE
Podcasts
Toros
Toros

ENFERMERÍA

Andy Cartagena y un tratamiento exprés en Barcelona para reaparecer este fin de semana

El rejoneador alicantino permanece ingresado en la clínica del doctor Cugat tras su lesión de abductores. 

Andy Cartagena sometiéndose a una sesión de rehabiligación

Andy Cartagena sometiéndose a una sesión de rehabiligación

Redacción Toros

Publicado el

1 min lectura

El rejoneador Andy Cartagena se encuentra desde este lunes ingresado en Barcelona, donde afronta un novedoso programa de rehabilitación en la clínica del doctor Cugat. El tratamiento, basado en sesiones dobles de infrarrojos e infiltraciones de células de crecimiento, busca acelerar la recuperación de la rotura de cinco centímetros en el abductor de la pierna derecha que sufrió recientemente. 

La lesión, que no llegó a afectar al tendón y ha evitado el paso por quirófano, mantiene en vilo su temporada. Con todo, Cartagena no renuncia a los plazos más optimistas: podría intentar reaparecer ya este fin de semana.

El alicantino continuará con las sesiones intensivas durante toda la semana y, según está previsto, probará el jueves o viernes con una venda fuerte para inmovilizar la zona y comprobar si puede volver a la actividad en los ruedos.

Temas relacionados

Lo último

Visto en ABC

No se pudo acceder a la URL
Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

05:00H | 20 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking