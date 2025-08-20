Andy Cartagena y un tratamiento exprés en Barcelona para reaparecer este fin de semana

El rejoneador Andy Cartagena se encuentra desde este lunes ingresado en Barcelona, donde afronta un novedoso programa de rehabilitación en la clínica del doctor Cugat. El tratamiento, basado en sesiones dobles de infrarrojos e infiltraciones de células de crecimiento, busca acelerar la recuperación de la rotura de cinco centímetros en el abductor de la pierna derecha que sufrió recientemente.

La lesión, que no llegó a afectar al tendón y ha evitado el paso por quirófano, mantiene en vilo su temporada. Con todo, Cartagena no renuncia a los plazos más optimistas: podría intentar reaparecer ya este fin de semana.

El alicantino continuará con las sesiones intensivas durante toda la semana y, según está previsto, probará el jueves o viernes con una venda fuerte para inmovilizar la zona y comprobar si puede volver a la actividad en los ruedos.