Andy Cartagena, en el dique seco por culpa de una lesión de abductores

El rejoneador Andy Cartagena sufre una lesión en el músculo extensor del abductor que limita la movilidad de su pierna derecha. El percance fue diagnosticado en el Hospital Recoletas de Valladolid, adonde acudió el sábado por la noche tras no poder continuar la lidia de su segundo toro en la localidad burgalesa de Roa de Duero.

Según el parte médico, se trata de una lesión muscular aguda que restringe su actividad física y podría estar acompañada de un hematoma en la zona más afectada, cuyo alcance exacto no ha podido determinarse debido a la inflamación.

Para agilizar su recuperación, Cartagena será examinado este domingo en Barcelona por el doctor Cugat, especialista en lesiones deportivas, con el objetivo de iniciar cuanto antes un tratamiento rehabilitador avanzado.

Como consecuencia, el rejoneador no podrá actuar hoy domingo en la matinal de Dax (Francia), donde estaba anunciado en el cartel.