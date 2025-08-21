COPE
Andy Cartagena acelera su recuperación y se plantea reaparecer este fin de semana

El rejoneador alicantino, dado de alta de la Clínica Cugat, podría regresar a los ruedos con un vendaje de compresión.

Andy Cartagena ha recibido el alta médica en la Clínica del Doctor Cugat en Barcelona, donde permanecía ingresado desde la pasada semana para someterse a un intenso y novedoso tratamiento de rehabilitación basado en infrarrojos e infiltraciones de células de crecimiento. La evolución ha sido positiva y el rejoneador ya se encuentra en su domicilio, donde se plantea incluso reaparecer en los ruedos este mismo fin de semana. 

El torero alicantino sufrió una rotura de abductor de 5 centímetros en la pierna derecha, que no llegó a afectar al tendón, evitando así el paso por quirófano y permitiendo una recuperación más rápida de lo previsto.

Cartagena tiene anunciados dos compromisos de máximo nivel: el sábado en Antequera, en un mano a mano con Diego Ventura frente a toros de Prieto de la Cal, y el domingo en la Champions del toreo de Cuenca. Antes de decidir su participación definitiva, el rejoneador probará este viernes a caballo con una fuerte venda de sujeción en la zona afectada.

