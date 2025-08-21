Andy Cartagena acelera su recuperación y se plantea reaparecer este fin de semana

Andy Cartagena ha recibido el alta médica en la Clínica del Doctor Cugat en Barcelona, donde permanecía ingresado desde la pasada semana para someterse a un intenso y novedoso tratamiento de rehabilitación basado en infrarrojos e infiltraciones de células de crecimiento. La evolución ha sido positiva y el rejoneador ya se encuentra en su domicilio, donde se plantea incluso reaparecer en los ruedos este mismo fin de semana.

El torero alicantino sufrió una rotura de abductor de 5 centímetros en la pierna derecha, que no llegó a afectar al tendón, evitando así el paso por quirófano y permitiendo una recuperación más rápida de lo previsto.

Cartagena tiene anunciados dos compromisos de máximo nivel: el sábado en Antequera, en un mano a mano con Diego Ventura frente a toros de Prieto de la Cal, y el domingo en la Champions del toreo de Cuenca. Antes de decidir su participación definitiva, el rejoneador probará este viernes a caballo con una fuerte venda de sujeción en la zona afectada.