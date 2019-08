Andrés Romero se somete a tecarterapia para volver cuanto antes a los ruedos

El rejoneador onubense, Andrés Romero, que sufre rotura de clavícula y pelvis tras su caída este fin de semana en El Puerto de Santa María se está sometiendo a una técnica denominada tecarterapia al objeto de acortar los plazos para volver a torear.

El diestro está trabajando con su fisioterapeuta, María José Reinoso, en su recuperación a partir de dicha técnica que consiste en la estimulación de los mecanismos naturales de autoreparación del cuerpo favoreciendo los intercambios intra y extra celulares.

Andrés Romero, con fractura de clavícula y pelvis tras su aparatoso percance en El Puerto El rejoneador onubense resultó volteado este sábado en el festejo de rejones celebrado en El Puerto de Santa María. 18 ago 2019 - 18:25

Como ha explicado la propia fisioterapeuta, "es un método bio-acelerador fisiológico, cuya acción analgésica, antiinflamatoria y antiemédica hacen que este tipo de corriente sea particularmente apropiada para el tratamiento de fracturas, esguinces o desgarros musculares, especialmente, en la fase aguda; libera el movimiento y reduce el dolor desde el primer tratamiento".

De esta forma, el rejoneador, que guarda reposo absoluto por prescripción médica en su domicilio familiar a la espera de la próxima revisión médica en unos días, está poniendo todos los medios a su alcance para propiciar que esa vuelta se adelante todo lo posible.

"Sé que es difícil, sobre todo, por la fractura de la pelvis, y que debo ir con mucha precaución para no agravar las lesiones, pero me queda por delante un final de temporada muy bonita, me encuentro en un momento de mucha plenitud artística y lo último que estoy dispuesto a hacer es resignarme", ha indicado Romero.

A esto ha añadido de que es consciente de lo que tiene y de que el tiempo no corre de su parte pero "mi ánimo está en ponerlo todo de mi mano para reaparecer lo antes posible y en las condiciones de idoneidad que el público merece, por supuesto".