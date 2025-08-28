Andrés Roca Rey sigue de baja y no podrá torear la Goyesca Azul de Bayona

El diestro peruano Andrés Roca Rey no podrá reaparecer este viernes en la tradicional corrida goyesca azul de Bayona, al no haber alcanzado todavía el estado físico necesario tras la lesión sufrida el pasado 21 de agosto en Bilbao.

A pesar de haber intensificado en los últimos días su recuperación, con doble sesión diaria de rehabilitación y distintas terapias, la evolución no ha sido la esperada. Una resonancia magnética realizada en la mañana de hoy ha confirmado que la articulación inferior del pie izquierdo, dañada tras el percance con su segundo toro en Vista Alegre, no ofrece la estabilidad suficiente para volver a los ruedos.

La decisión fue comunicada de inmediato al Ayuntamiento de Bayona, organizador de la cita. El torero, que había mostrado una especial ilusión por este compromiso, lamenta su ausencia y ha agradecido las numerosas muestras de apoyo recibidas por parte de la afición.