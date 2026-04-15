Algeciras presenta una Feria Real 2026 con figuras y diestros jóvenes

La empresa Euro Tauro Luján ha presentado oficialmente los carteles para la Feria Real de Algeciras 2026, un esperado ciclo taurino que se celebrará entre el 24 y el 27 de junio. Este serial, que marca el desembarco del empresario Enrique Luján al frente del coso de Las Palomas, estará compuesto por tres corridas de toros, una corrida de rejones y una clase práctica, consolidando una oferta variada para los aficionados.

Figuras consagradas y juventud

El ciclo contará con la presencia de destacadas figuras del escalafón como Alejandro Talavante, Juan Ortega, Pablo Aguado, Sebastián Castella, Daniel Luque y Emilio de Justo. Junto a ellos, la feria apuesta por la juventud y el futuro de la fiesta, incluyendo en sus combinaciones a toreros como David Galván, Tomás Rufo y el esperado debut de Marco Pérez.

El broche final a la feria lo pondrá la corrida de rejones, programada para el sábado 27 de junio. En esta jornada, los aficionados podrán disfrutar de las actuaciones de los reconocidos rejoneadores Sergio Galán, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza, quienes se enfrentarán a un encierro de la ganadería de Rosa Rodrigues.

FERIA REAL 2026

Miércoles 24 de junio .- Toros de La Palmosilla para Sebastián Castella, Daniel Luque y Emilio de Justo.

Jueves 25 de junio .- Toros de Torrealta para David Galván, Tomás Rufo y Marco Pérez.

Viernes 26 de junio .- Toros de Zalduendo para Alejandro Talavante, Juan Ortega y Pablo Aguado.