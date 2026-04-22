Alejandro Mora ficha como nuevo apoderado a Rafael Ayuso para lanzar su carrera

El diestro extremeño Alejandro Mora será apoderado a partir de ahora por el empresario y taurino segoviano Rafael Ayuso. El acuerdo se ha cerrado esta misma semana tras una reunión entre ambas partes y surge con el propósito de poner en valor la carrera profesional de uno de los toreros de dinastía con mayor proyección.

El principal objetivo de esta nueva vinculación es que el torero pueda ser descubierto en las grandes ferias, un paso fundamental en su carrera. Tanto el diestro como el nuevo apoderado han mostrado su ilusión por esta vinculación y el futuro que emprenden juntos.

Una carrera prometedora

Alejandro Mora tomó la alternativa en septiembre de 2023 en la plaza francesa de Bayona, uno de los cosos más emblemáticos de la Francia Taurina. En aquella tarde, el diestro cortó dos orejas a un toro de Zacarías Moreno, un triunfo que tuvo un eco muy importante por el fondo y la forma de la obra cuajada.

Desde entonces, Mora ha toreado un total de ocho corridas de toros, dejando en todas ellas su sello e impronta de buen torero. Entre sus actuaciones, destaca su confirmación en Las Ventas en abril de 2025 y un triunfo muy relevante el curso pasado en su Plasencia natal, donde se encerró con cuatro toros.