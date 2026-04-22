Alejandro Marcos se impone en Valdilecha y avanza en la Copa Chenel

La emoción de la Copa Chenel continúa y, tras la deliberación del jurado en la última clasificatoria, ya hay un nuevo triunfador. El pase directo a la segunda fase ha recaído en el salmantino Alejandro Marcos, quien ha logrado una puntuación total de 10,55 puntos. Con este resultado, se posiciona como el ganador indiscutible de la tarde celebrada en Valdilecha.

En segundo lugar ha quedado Jorge Isiegas, que también tocó pelo y ha obtenido 9,46 puntos. Esta puntuación incluye los 0,5 puntos adicionales del Voto del Público, que ha recaído sobre él. Por su parte, Fabio Jiménez ha cerrado la clasificación con 7,69 puntos, tras tener menos suerte con su lote.

La lucha por ser el mejor segundo

Con la celebración de las primeras cuatro clasificatorias, la competición ya ha definido al primer mejor segundo que avanza a la siguiente fase. Se trata de Héctor Gutiérrez, quien, gracias a su actuación en la corrida de San Agustín del Guadalix, consiguió 11,52 puntos y también se llevó el Voto del Público en aquella ocasión.

La carrera por asegurarse un puesto como uno de los mejores segundos se intensifica. En esta pugna se encuentran ahora mismo los toreros Alejandro Chicharro, Álvaro Burdiel y el recién incorporado Jorge Isiegas, quien espera que su puntuación sea suficiente para continuar en el certamen.

Próximas citas de la Copa Chenel

El calendario de la Copa Chenel avanza y solo restan dos corridas clasificatorias por celebrarse. La primera de ellas tendrá lugar este sábado en Colmenar de Oreja, mientras que la segunda será el próximo 3 de mayo en Valdemoro. De estas dos citas saldrán los últimos dos clasificados directos y se definirán los nombres de los toreros que pasarán como los mejores segundos.