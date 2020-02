Alberto García: “Hay que homenajear a los cirujanos taurinos y conseguir fondos para su labor”

Tras un intento de organizarse en el madrileño Palacio Vistalegre, finalmente el homenaje a los cirujanos taurinos se programó en el coso cubierto de Aranda de Duero (Burgos) este sábado 29 de febrero.

Al reclamo de las figuras, la empresa Tauroemoción aspira a llenar la plaza burgalesa para que la labor de la Sociedad Española de Cirugía Taurina pueda seguir desarrollando sus actividades encaminadas al futuro de esta especialidad. Alberto García lo explicaba en El Albero.

¿Habéis lanzado varias ofertas y promociones para que no haya excusas para no estar en Aranda?

Es una línea que llevamos en nuestras plazas. Ofertar promociones y facilidades para todos los aficionados. Hemos potenciado la gastronomía de Aranda, hemos dado la facilidad para asistir desde Las Ventas, Burgos o Valladolid en autocar, promociones a peñas... Esperemos que podamos conseguir los objetivos: homenajear a los cirujanos por lo realizado y obtener fondos con los que puedan seguir llevando la medicina taurina a las universidades y organizar congresos en los que se puedan formar nuevos cirujanos taurinos.

¿De dónde nace la idea de este festival?

Después de un 2019 muy duro en cuanto a cogidas y en el que no hubo desgracias mayores por el buen hacer de los cirujanos, creímos que era el momento en hacerles un festival homenaje. Tengo muy buena relación con los doctores Masegosa y Crespo que están en la junta de la Sociedad Española de Cirugía Taurina, y me comentaron que cuantos más fondos tuviesen, más podían potenciar su labor. De ahí que tomamos la iniciativa.

Tras el intento fallido de Vistalegre, elegisteis la plaza de toros de Aranda de Duero...

Estamos muy agradecidos a la familia del ganadero Victoriano del Río, porque además de no cobrarnos el alquiler de la plaza, nos han dado facilidades y contactos para que todo se más fácil y menos costoso.

Y además, el cartel es muy atractivo...

Es un cartel de auténtico lujo. Como a los novillos de García Jiménez les de por embestir, la gente saldrá toreando de la plaza. Morante, Manzanares, Cayetano, Pablo Aguado, Emilio de Justo y El Rafi es un cartel muy compacto y de mucha calidad. Ojalá que la gente que vaya a colaborar, vea recompensado todo por una gran tarde de toros.

La actualidad también viene dada por el regreso de Manuel Díaz El Cordobés de la mano de Tauroemoción

Es algo que me ilusiona. Me apenó cuando El Cordobés tuvo la lesión y tuvo que retirarse porque es un torero con un gran tirón en taquilla. Creo que tal y como se está viendo la situación taurina en plazas de segunda y tercera, es importante este tipo de toreros con tirón en taquilla entre aficionados y públicos ocasionales. Esta temporada va a ser muy medida, de rodaje para ver cómo se va encontrando y la idea es que el próximo año sea completa.

¿Y Emilio de Justo? ¿Toreará las corridas de Victorino y Adolfo Martín en San Isidro?

No está del todo cerrado. El torero ya ha manifestado que le gustaría seguir apostando en Madrid este año con las corridas de Victorino y Adolfo Martín junto con otra más. Pero hasta ahí puedo decir. Creo que no tardaremos en firmarlo y será otra muestra más del compromiso de Emilio de Justo con la afición. Es una apuesta que no tendría ninguna necesidad de hacer pero que le honra mucho como torero.