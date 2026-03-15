Adrián de Torres sustituye a Juan de Castilla en la corrida benéfica de Villaseca

El matador de toros Adrián de Torres sustituirá finalmente a Juan de Castilla en la IV Corrida Benéfica de Villaseca de la Sagra, que se celebrará el próximo 21 de marzo en la localidad toledana. El torero colombiano, inicialmente anunciado en el cartel, ha decidido apartarse del compromiso tras comprobar en el campo que todavía no se encuentra en plenitud de condiciones físicas.

En un comunicado difundido este domingo a través de sus perfiles en redes sociales, Juan de Castilla explicó que había hecho “todo el esfuerzo posible” para poder estar presente en Villaseca, una cita que afrontaba “con enorme ilusión y gran sentido de responsabilidad”. Sin embargo, tras probarse con un par de becerras para evaluar su evolución, confirmó que no se encuentra al cien por cien, condición que considera imprescindible para afrontar un compromiso de esta relevancia.

El diestro colombiano, que arrastra las secuelas de la grave cogida sufrida recientemente en Colombia, subrayó que su decisión responde al respeto tanto hacia la afición como hacia la empresa organizadora y la importancia del festejo. “Es una decisión dolorosa, pero también responsable”, señala en el comunicado, agradeciendo además el cariño y la comprensión recibidos.

Ante esta circunstancia, será Adrián de Torres quien ocupe su lugar en el cartel de esta cita solidaria, mostrando su disposición a formar parte de un festejo que se ha consolidado como una de las citas más singulares del inicio de temporada por su marcado carácter benéfico. Este año, los fondos irán destinados para el proyecto de Inmunoterapia Avanzada en el Cáncer Infantil de la Fundación Oncohematología Infantil.

En la corrida, que alcanza ya su cuarta edición, se lidiarán toros de Hermanos de Celestino Cuadri, hierro de gran personalidad dentro del campo bravo, que serán estoqueados por Noé Gómez del Pilar y el propio Adrián de Torres.

Desde la organización han querido agradecer públicamente el esfuerzo y la actitud de Juan de Castilla por intentar cumplir el compromiso, así como la rápida respuesta de Adrián de Torres para mantener intacto el espíritu solidario de un festejo que busca unir tauromaquia y apoyo a causas sociales.