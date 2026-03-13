David Gutiérrez, la nueva perla de la inagotable cantera de Badajoz

La feria taurina de Olivenza ha sido testigo del nacimiento de una nueva ilusión para el toreo. El novillero David Gutiérrez ha irrumpido con fuerza tras su soñado debut con picadores, en el que cortó dos orejas y abrió la puerta grande. Un éxito que refrenda el inagotable trabajo de la Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz, una de las canteras más prolijas de España. En declaraciones al programa El Albero de COPE, el joven ha compartido la emoción de una tarde que marca el inicio de una nueva y prometedora etapa en su carrera.

Para David Gutiérrez, verse acartelado en Olivenza era un sueño cumplido. "Desde niño he soñado con verme acartelado y acartelando mi debut, y gracias a dios, pues ese sueño se hizo realidad, y de qué manera", ha confesado. El diestro se ha mostrado "muy contento, muy feliz" y, sobre todo, "consciente de lo que conlleva esta nueva etapa" que afronta con "muchísima ilusión".

El novillero no solo sintió el calor del público general, sino también el de su gente de Montánchez, su pueblo natal. "Eso también es un premio para mí, el verme arropado y querido por mi gente", ha afirmado Gutiérrez, quien se siente afortunado por ser profeta en su tierra. Ha destacado además lo emotivo de la salida a hombros, rodeado de sus compañeros de la escuela que también le acompañaron en la plaza.

Una preparación a conciencia

A pesar de la presión que supone una cita de tal envergadura, con la prensa nacional y aficionados de toda España, Francia y Portugal pendientes, Gutiérrez ha mantenido la calma. "Lo que me hacía volver la tranquilidad y la seguridad era el saber que el trabajo estaba hecho", ha explicado. El joven ha asegurado haber completado un "invierno muy bueno" de preparación, lo que le permitió llegar "seguro" de sí mismo y con ganas de que llegara el día.

Ese sentimiento de gratitud se materializó en el brindis que dedicó a sus maestros. David Gutiérrez ha expresado que se siente "eternamente agradecido por todo el trabajo que hacen por y para nosotros de manera desinteresada". Para el novillero, la labor del equipo de su escuela es "inmejorable" y se considera un "privilegiado" por haber podido aprovechar todo lo que le han brindado.

David Gutiérrez junto a Cartujano

El secreto de la cantera extremeña

Luis Manuel Reinoso 'Cartujano', uno de los maestros de la escuela, también ha intervenido en El Albero para explicar el éxito continuado de la institución. Cartujano ha recordado que la escuela, con 27 años de historia, ya ha formado a más matadores de toros que los años que tiene. Ha definido Olivenza como "el escaparate" y el "sueño" para los alumnos, subrayando que siempre llegan "muy preparados, muy mentalizados".

Reynoso ha desvelado que, aunque siempre se trabaja con el alumno que "está tirando del carro", como fue el caso de David el año pasado, nunca se deja de mirar por el retrovisor para tener a otros dos o tres preparados. "El lema de la escuela es que donde van ellos, esa puerta se la ha abierto un compañero y ellos la tienen que seguir dejando abierta para que venga", ha sentenciado. No obstante, ha insistido en que el mérito principal es de los propios chavales, que "tienen las condiciones para poder responder".

El maestro también ha subrayado que nada de esto sería posible "sin el apoyo de la Diputación", cuyo respaldo ha sido un punto de inflexión para el toreo en Extremadura. Ha destacado que esta ayuda no solo se dirige a los toreros, sino también a muchos ganaderos de la región que han podido crecer y consolidarse gracias a este soporte institucional en sus inicios.

La forja de un estilo propio

Durante la novillada, David Gutiérrez vivió un momento de tensión con la cuadrilla de su compañera Olga Casado a cuenta de un quite. Tras una controversia sobre el número de puyazos, el maestro de la compañera le indicó que no procedía. "Respeté la opinión de ellos y decidí, pues, retirarme y nada, y seguir con mi tarde, seguir con mi camino, que es lo importante", ha relatado, demostrando madurez y la importancia de ser "uno mismo" para que lleguen los triunfos.

FIT David Gutiérrez, en su salida a hombros el pasado viernes en Olivenza

El novillero también ha hablado sobre una de sus señas de identidad: su particular forma de entrar a matar. Ha explicado que a mitad de la temporada pasada cambió su técnica: "Decidí ponerme un poquito con el brazo encogido y levantar un poquito la punta de la espada". Este ajuste, según él, le permite sentirse "seguro" y ver la suerte "claro", algo fundamental para ser efectivo con el estoque.

Tras su triunfo, David Gutiérrez se ha convertido en un referente para sus compañeros más jóvenes, un rol que asume con orgullo. "Lo he vivido yo, que he sido un admirador de mis compañeros, y ahora tengo la suerte de poder vivirlo en mi persona", ha comentado. Al cerrar su exitosa etapa en la Escuela Taurina de Badajoz, el vínculo permanece, pero ahora le toca volar solo y seguir cosechando triunfos en su nueva andadura como novillero con picadores.