Carlos Novillo, presente y futuro de la tauromaquia en la Comunidad de Madrid

El Albero de esta semana tiene como principal protagonista a Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid.

Novillo, como presidente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, repasa todos los temas concernientes a la tauromaquia en la región. Como el calendario de obras que se acometerán en Las Ventas en los próximos años y cómo afectarán a la temporada taurina en el coso monumental.

También aborda los planes del gobierno regional para la Venta del Batán y su renovación para devolverle el esplendor que tuvo y convertirlo de nuevo en punto de encuentro de aficionados.

El consejero habla del impulso que ha tomado la tauromaquia en la Comunidad de Madrid con apuestas como la Copa Chenel y el Circuito de Novilladas, que ha revitalizado plazas, sacado toreros emergentes y ha supuesto un impulso para las ganaderías madrileñas.

Carlos Novillo explica el apoyo de la Comunidad de Madrid al campo bravo de la región con políticas que den certidumbre a un sector muchas veces castigado por su condición estacional.

RAFAEL DE PAULA EN EL RECUERDO

De la mano de Alberto García Reyes, director de ABC Sevilla, recordamos la figura de Rafael de Paula, fallecido este domingo a la edad de 85 años.

El periodista sevillano repasa su trayectoria, recuerda las faenas que se le quedaron en la retina y desgrana un estilo único e inconfundible que siempre estuvo ligado a la trayectoria del torero jerezano.

Por último, García Reyes desvela la íntima relación que mantuvieron durante su trayectoria Rafael de Paula y Curro Romero.

EL FUTURO DEL CAMPO BRAVO

Laura Landeta, directora técnica de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, hace balance del V Encuentro de Jóvenes Ganaderos que ha tenido lugar este pasado fin de semana en la finca de la ganadería de Jandilla.

Los retos a los que se enfrentan las nuevas generaciones de criadores de bravo, la unidad de acción y las inquietudes a futuro del sector marcaron unas jornadas en las que los ganaderos más jóvenes mostraron su vocación de trabajo por el futuro de la tauromaquia.