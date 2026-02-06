¿Saben los especialistas en deportes de El Partidazo de COPE la respuesta con la que Rosa Rodríguez resolvió el histórico rosco de Pasapalabra?

La concursante Rosa Rodríguez ha hecho historia en la televisión española al conseguir el bote de Pasapalabra, el más alto entregado por el programa. La gallega de origen argentino se ha embolsado un total de 2.716.000 euros, una cifra que supera el récord anterior de 2.272.000 euros y que también supone una buena noticia para el Ministerio de Hacienda.

Una pregunta de la NFL para la historia

La proeza se ha culminado con 'El Rosco' final, donde a falta de tres segundos, Rosa ha respondido a la pregunta definitiva. La cuestión, comentada en 'El Partidazo de COPE', empezaba por la letra 'M': "Apellido del jugador de fútbol americano que en 1968 fue elegido el jugador más valioso de la NFL por la agencia Associated Press". La respuesta correcta era Morrall.

Además, los periodistas deportivos invitados este jueves por Juanma Castaño al programa se atrevieron con sus respuestas, comparándose con la ganadora de la noche en el cocurso de AtresMedia.

El nombre, Earl Morrall, correspondía a un quarterback suplente, lo que ha añadido más mérito a la hazaña de la concursante. En el programa de radio se ha comentado que los guionistas "habían ido a pillar", destacando la extrema dificultad de la pregunta y lo insólito que es conocer a un jugador que ni siquiera era una estrella titular en su época.

El 'palacio de la memoria', su método de estudio

Durante la tertulia se ha desvelado el particular método de estudio de Rosa, basado en una técnica de memorización visual. La concursante asociaba los datos que necesitaba aprender a imágenes de paisajes que le gustaban. "En ese paisaje, en la foto, empezaba a poner, vamos a ver, algo de historia, reyes, los reyes godos, y empezaba a escribirlos cada uno en un sitio", han explicado.

Con este sistema, cuando se enfrentaba a una pregunta, en su mente aparecía la imagen correspondiente con toda la información ordenada. Según se ha revelado, Rosa había preparado más de 2.000 fotos con esta técnica, un esfuerzo que, como ella misma ha confesado, le ha permitido recordar datos a largo plazo y que finalmente le ha llevado a la victoria.

Una noche especial en Antena 3

El hito ha estado arropado por una programación especial en Antena 3, que ha construido la expectación durante todo el día. La cadena ha emitido un documental, ha tratado el tema en sus informativos y ha contado con los finalistas, culminando una jornada televisiva redonda para la cadena y para la afortunada ganadora.