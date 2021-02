Cristina Fernández, presentadora de TVE, devastada: “Gracias al Zendal, pero el milagro no pudo ser”

La pandemia del coronavirus sigue cobrándose numerosas víctimas en nuestro país. Esta semana, el número de fallecimientos según el Ministerio de Sanidad por el covid-19 superaba los 60.000. Las cifras oficiosas señalan que los muertos 'reales' podrían ser más de 80.000. Una tragedia diaria a la que nos enfrentamos desde hace un año y que deja miles y miles de familias rotas y devastadas.

La falta de imágenes de féretros o de UCIs saturadas puede, en algunos momentos, hacernos olvidar la realidad que seguimos sufriendo. Los personajes públicos que sufren la muerte de un ser querido nos hacen recordar, sin embargo, dicha realidad. El último caso ha sido el de Cristina Fernández, periodista de TVE. La profesional ha anunciado este domingo el fallecimiento de su madre a causa del coronavirus. "Con el corazón roto, quiero dar las gracias al personal de Zendal por su entrega y cariño con mi madre. El milagro que buscamos no pudo ser. Y eso que luchaste tanto, mamá...gracias por elegirnos. Seguimos sin ti y contigo", ha escrito Cristina.

Con el corazón roto, quiero dar las gracias al personal de Zendal por su entrega y cariño con mi madre. El milagro que buscamos no pudo ser. Y eso que luchaste tanto, mamá...gracias por elegirnos. Seguimos sin ti y contigo�� — Cristina Fernández (@cfernandezhevia) February 7, 2021

A pesar de tener a su madre enferma desde hacía varios días, Cristina no ha contado su situación familiar hasta el desenlace final. La noticia, por supuesto, ha emocionado a sus seguidores. "Moviste todo lo que se podía para buscar lo mejor para ella y nos trasmitiste tu lucha sin opción de rendirse nunca. Se marchó sabiendo que la quisieron cuidar con todo el alma. Un beso enorme a ti y a los tuyos", le ha escrito el coordinador General del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal. Famosos como El Cordobés, Felisuco, David Summers, Rosa Benito, Rappel, Toño Sanchís, Anabel Alonso, Andrea Ropero o Torito han querido también dedicarle un mensaje especial en estos duros momentos.

Moviste todo lo que se podía para buscar lo mejor para ella y nos trasmitiste tu lucha sin opción de rendirse nunca. Se marchó sabiendo que la quisieron cuidar con todo el alma. Un beso enorme a ti y a los tuyos. — Fernando Prados Roa (@fpradosroa) February 7, 2021

EL NUEVO ROSTRO DE LA CRÓNICA SOCIAL EN TVE

Cristina Fernández aterrizó este verano en TVE para ocuparse de la crónica social en las mañanas de TVE. Previamente, estuvo seis años en "Espejo Público" de Antena 3. "Empecé a colaborar en TVE el año pasado en 'Lazos de sangre' y fue como un flechazo. Cuando surgió la posibilidad de que el corazón volviera, pues me llamaron. Cuando las cosas fluyen es todo muy sencillo. Todo ha ido muy rápido, pero muy bien. Estoy encantada con todo lo que me he encontrado", señalaba la periodista en una entrevista en "El Español" al hacer balance de su aterrizaje en la cadena pública.

Su primera entrevista, sorprendentemente, fue a Kiko Hernández tras su participación en "Gran Hermano". "Fue en el programa 'A tu lado'. Es listo como el hambre. Se ha ganado donde está", dice sobre el colaborador de 'Sálvame' en otra entrevista. Tas casi veinte años ante la cámara, Cristina se ha ganado el cariño de la audiencia y su estatus en el mundo televisivo ha crecido como la espuma. Su puesto en TVE parece, de momento, muy asegurado.