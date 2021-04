Yolanda Díaz pega un patinazo en plena entrevista en La Sexta por culpa del lenguaje inclusivo

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, estuvo el pasado lunes en el programa de Antonio García Ferreras en La Sexta, 'Al Rojo vivo', para analizar las principales claves de la actualidad y también dar su opinión sobre la tensa campaña electoral en la Comunidad de Madrid que se está viviendo estas semanas antes de la cita electoral del próximo martes 4 de mayo.

Yolanda Díaz, ha asegurado que está centrada en sus tareas ejecutivas y no se va a "distraer" con la posibilidad de ser la próxima candidata de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno. También ha dejado claro que, si finalmente opta por liderar la futura lista electoral a los comicios generales, lo comunicará primero en el seno de su espacio político.





La política de la formación morada ha señalado que agradece la confianza que ha depositado en ella el exvicepresidente y secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, al proponerla como futura candidata de Unidas Podemos a las próximas elecciones generales, pero ahora está "trabajando de lleno" en la mayor crisis económica y social.

Las palabras de Yolanda Díaz en La Sexta

"No me voy a distraer. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. También digo que, si cambio de opinión y decido, no sustituir a Iglesias, sino dar un paso al frente para liderar un proyecto político y presentarme a las elecciones. En primer lugar, le daría la palabra a los militantes de los partidos que conforman este espacio, por razones obvias, y por supuesto, comparecería para hacerlo público", ha desgranado Díaz. Tras recalcar que no va a comentar nada de las conversaciones que ha mantenido con Iglesias sobre este asunto, Díaz ha insistido en que en el seno de Unidas Podemos son conscientes de que ahora está centrada en el Gobierno. "No estoy en esto", ha reiterado.





Otro de los momentos claves de la entrevista fue cuando se enteró en directo de que la ministra de Turismo, Reyes Maroto, había recibido un sobre con una navaja en su interior. En este sentido, su reacción fue captada por las cámaras de La Sexta y se hizo viral también en redes sociales. "Las amenazas que están sufriendo representantes políticos son de extrema gravedad e incompatibles con nuestra democracia. Ante este odio no caben ni equidistancias ni silencios. Todo mi cariño y apoyo a Reyes Maroto", señaló en sus redes sociales.

El patinazo de Yolanda Díaz con el lenguaje inclusivo

Pero otros de los momentos que ha sido recordado por las redes sociales tiene relación con el lenguaje inclusivo, tan extendido en la actualidad dentro de las políticas de izquierdas y que superó otro nivel cuando la ministra de Igualdad, Irene Montero, se refería a los niños, niñas y niñes, palabras que tuvieron mucha trascendencia.

En este sentido, el lenguaje inclusivo le jugó una mala pasada a Yolanda Díaz también en La Sexta, cuando se quiso referir a los impuestos y también busco su femenino: "De los impuestos y las impuest... de todos y de todas".









