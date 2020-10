Yibing, la colaboradora de 'El Hormiguero', habla sin filtros sobre los datos del coronavirus en China

La colaboradora de 'El Hormiguero' Yibing ha participado, como es habitual, en el espacio dirigido por Pablo Motos. La joven asiática reaparecía más morena tras sus vacaciones y aseguraba que a sus padres no les gusta su nuevo aspecto.

Es en ese momento cuando Motos le pregunta por la situación de la pandemia en China. Recordamos que fue ahí dónde se originó la pandemia que afecta a todo el mundo. No obstante, parece que la covid-19 ya es historia. "Mis padres me han dicho que mi país, hasta este domingo, llevaba 56 días consecutivos sin casos locales. Ellos ya van sin mascarilla, sólo la usan en el autobús", explicaba.

Yibing también adelantó que en la ciudad de Quingdao, se confirmaron 12 nuevos casos: "Entonces ahora van a hacer la prueba de PCR a todos los habitantes de allí, que son 9 millones y medio y lo van a terminar en cinco días".

El presentador quiso incidir de nuevo en China y le preguntaba a la colaboradora si cree que sólo han muerto 4.700 personas en su país. Su respuesta fue clara. Ella cree que no lo cree pero que tampoco confía en los números de los demás países: "Todos mienten y no hay que mentir. Número exacto, no hay que mentir".

Tras las primeras pruebas, Quingdao no ha detectado nuevos casos

Las autoridades de la ciudad de Qingdao, en la costa oeste de China, han asegurado que tras realizar más de 3 millones de pruebas PCR de coronavirus, no se ha detectado hasta el momento ningún positivo, tal y como ha informado la CGTN.

De los últimos contagios que han llegado a China, tres han sido registrados en el municipio de Shanghái, otros dos en la provincia de Cantón, mientras que la región autónoma de Mongolia Interior y Sichuan, han sumado un caso respectivamente.

Este martes las autoridades sanitarias tampoco han confirmado ningún fallecimiento, por lo que la cifra de víctimas mortales por la enfermedad se mantiene en 4.634. Una cifra que no termina de cuadrar entre la comunidad internacional.

Por otra parte, el Ministerio de Salud chino ha informado de que quince personas han recibido el alta hospitalaria en las últimas 24 horas, pero 230 pacientes continúan recibiendo atención médica a causa del virus. El número de recuperados en China asciende ya a los 80.729.