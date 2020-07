Xabier Fortes se despide de 'Los Desayunos' pero no de los enganchones en redes, esta vez con Hermann Tertsch

'Los Desayunos de TVE' se despedían de las pantallas de las televisiones españolas después de más de 26 años en antena. Pepa Bueno, Sergio Martín, González Ferrari, Luis Mariñas, Ana Pastor, María Casado y Xavier Fortes por último han sido los encargados de dirigir el programa matinal de actualidad y debate de la Televisión Pública.

En los últimos tiempos muchos eran los que habían atacado al programa presentado por Fortes por el supuesto enfoque partidista a favor del Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de contar la información. Sin embargo el programa se ha seguido manteniendo siendo una de las opciones para seguir la crisis del coronavirus cada mañana.

Ahora tras más de un cuarto de siglo, el programa se despide como tal, como la marca 'Los Desayunos', para integrarse dentro del nuevo programa contenedor que está preparando TVE para poder relanzar sus mañanas en audiencias, muy lejos de sus competidores; Ana Rosa Quintana y Susanna Griso.

"Aunque el formato y el espíritu de este espacio, la formación, la interpretación y el análisis de la actualidad seguirá siendo el mismo para la próxima temporada. Con otro nombre y en otro plató, pero con el mismo rigor de siempre de la televisión pública, TVE", despedía el gallego.

El nuevo enganchón de Xabier Fortes con Hermann Tertsch

En los últimos tiempos, el más señalado de esta etapa de 'Los Desayunos' ha sido Xabier Fortes, como cabeza visible del programa. El periodista gallego ha sido la diana perfecta para muchos sectores, principalmente defensores de la derecha más ideológica.

De esta manera, Fortes ha protagonizado durante su etapa de presentador fuertes enganchones en directo con miembros de Vox. Algunos como Macarena Olona o Iván Espinosa de los Monteros no han dudado en denunciar el uso que hace el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos del ente público.

Esta crispación en pantalla se ha trasladado a redes sociales donde el debate suele ser más desmedido y sin censura. Ahí Fortes ha protagonizado varios enganchones debido a la infinidad de críticas que recibe a través de Twitter. Algunos de esos mensajes ofensivos llaman la atención del periodista que no duda en pisar cualquier charco cuando el cuerpo se lo pide.

Así se le ha visto cruzar declaraciones con algunos personajes como Javier Negre, José Manuel Soto, y el último, Hernann Tertsch. El miembro del Parlamento Europeo por parte de Vox, no ha dudado en cargar contra 'Los Desayunos'. Así en su perfil personal de Twitter escribía: "Han acabado reconociendo que los españoles se mueren de asco al ver al comisario político Fortes y que esos desayunos eran muy rojos pero no los veía ni el hijo de la Palomeras", cargaba duramente contra el programa de TVE.

Han acabado reconociendo que los españoles se mueren de asco al ver al comisario político Fortes y que esos desayunos eran muy rojos pero no los veía ni el hijo de la Palomeras.



“Los Desayunos de TVE dicen "adios" tras 26 años en emisión” https://t.co/s5AlUlhK0g — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) July 17, 2020

Este mensaje es el típico caldo de cultivo para que Fortes no se quede callado y entre al trapo. Así fue. El periodista que ahora vuelve a 'La Noche' en el Canal 24 Horas, volvía a tirar de la ironía habitual que utiliza en Twitter para responder a Tertsch: "No hay mayor elogio que un insulto de este individuo". Este comentario ha recibido el apoyo de comentarios como Iñaki López, presentador de 'laSexta Noche', que no dudaba en asegurarle que "somos un grupo amplio, pero siempre hay hueco para uno más!", haciendo referencia a todos los periodistas que son atacados por Tertsch. Otros han recriminado la actitud de Fortes siendo muy críticos con él y recomendándole que "renueve sus recursos tuiteros, que se repite mucho".

Somos un grupo amplio, pero siempre hay hueco para uno más! — Iñaki López (@_InakiLopez_) July 19, 2020

