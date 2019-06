Willy Bárcenas desvela la cuantiosa oferta por participar en 'Supervivientes'

Willy Bárcenas, cantante del grupo Taburete, ha contado a Pablo Motos cuánto dinero le ofrecía la organización de 'Supervivientes'. Lo ha desvelado en la entrevista concedida por él y su compañero Antón Carreño a 'El Hormiguero', este miércoles, 12 de junio, con motivo de la gira del nuevo disco 'Madame ayahuasca'.

"Todavía no había empezado con Taburete. No quería buscar la fama porque sí, aunque no voy a negar que lo pensé, porque estaba prácticamente sin dinero y me calentaron bastante la cabeza con las cifras. Me ofrecían un salario en torno a los 15.000 euros semanales", ha señalado Bárcenas. "Cuando lo analicé dije: "Cómo entre aquí, no salgo. No podía aceptar algo que condicionase mi intimidad para siempre", ha sentenciado.

Motos le dio la razón: "Hay una frase de Julia Otero que tengo grabada en la mente: "Hay dinero caro y dinero barato". Y ese dinero hubiera sido dinero caro. Ahora podrías estar pelénadote con Isabel Pantoja por chupar un grillo".

Willy y Antón también explicaron los díficiles principios que tuvieron que afrontar: "Con nuestra primera maqueta, nos decían que no era radiofónico, más bien 'radiofriendly', porque era muy lento".

También dieron a conocer cómo empezaron: "Yo tenía un par de canciones escritas que no iban a llegar a ningún sitio. Joaquín, Antón y yo creamos el grupo para tocar juntos y comenzamos en un bar. Cuando publicamos un vídeo en internet, nos hicimos virales y, a partir de ahí, empezamos a tener mucho éxito. Teníamos unos amigos de una zapatería y empezamos a vender las entradas allí. Fueron 1.500 personas que no compraron ni un zapato, solo, entradas".