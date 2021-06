La vuelta al tablero de Telecinco: recuperar a una presentadora para el programa que abandonó

En julio del año 2020 supimos que Toñi Moreno sería sustituida al frente de 'Mujeres, hombres y viceversa' por Jesús Vázquez. Un cambio repentino e inesperado que sorprendió a propios y extraños.

Desde que Mediaset decidiera pasar el testigo del programa de Telecinco a Jesús Vázquez, la presentadora andaluza se quedó sin proyecto en el grupo de televisión. Sin embargo, Moreno va a volver a la televisión para llevar las riendas de nuevo del programa que la hizo crecer como presentadora.

La vuelta de Toñi Moreno a Telecinco

Toñi Moreno se pondrá una vez más al frente del programa que ella misma estrenó en el año 2017, 'Viva la Vida', del cual fue relegada en el año 2018 tras una decisión de la directiva de Mediaset, que optó por poner a Emma García al frente del programa y dar 'Mujeres, hombres y viceversa' a Moreno.

Toñi Moreno vuelve ahora a Telecinco, eso sí, solo durante las vacunaciones de Emma García, tal y como ha podido adelantar la revista Semana. Lo que aún es una incógnita es la fecha en la que Moreno volverá al plató, pero se prevé que sea durante el mes de agosto.

El pasado verano, la presentadora andaluza ya aseguró que no tenía ningún tipo de rencor por Emma García por haberle quitado el puesto en el programa que ella mismo creó. "No quiero ponerme tonta, me lo he pasado muy bien". Con estas palabras Toñi Moreno se despidió por segunda vez de la que muchos, incluido ella, consideran su casa.





La presentadora andaluza no pudo despedirse con más sentimiento: "Este programa me cambió la vida, lo arrancamos y siempre va a ser mi casa, me han encantado trabajar con Raúl Prieto, que somos amigos desde jovencitos y nunca habíamos trabajado juntos. Ha sido un verano maravilloso", dijo la presentadora con la voz cogida por la emoción. Durante el mes de agosto del año pasado, Moreno sustituyó también a Emma García al frente del programa con motivo de sus vacaciones estivales.

El adiós de Toñi Moreno a 'Viva la Vida'

Moreno dijo adiós al espacio de televisión a principios de noviembre del año 2018. Toñi colgó sus características deportivas para despedirse de un programa que le ha dado numerosas alegrías, pero no para decir adiós de forma definitiva. Su puesto lo ocupó Emma García.

Durante su adiós, Toñi no pudo reprimir las lágrimas. La andaluza quiso agradecer el cariño y la confianza que le dio Mediaset desde el primer momento: "Lo primero que tengo que hacer es quitarle hierro a esto... No es la primera vez que os cuento que cuando empezamos 'Viva la vida' yo tenía un mal momento personal porque acababa de perder a mi padre, pero tenía un peor momento profesional. Yo había perdido la confianza en mí misma hasta que los señores de Mediaset apostaron por mí, por alguien que venía de fracasar".





Y terminaba con un "me habéis dejado ser yo, ponerme zapatillas, equivocarme, reír, llorar, me habéis enseñado a hacer televisión...".