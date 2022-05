“La voz kids” vuelve con emoción y verdad, con Aitana y Yatra como debutantes

Con más emoción y más verdad, La voz kids regresa el próximo viernes a Antena 3, con una nueva edición que verá debutar en su papel de coaches a Aitana y al colombiano Sebastián Yatra, quienes estarán acompañados por los ya veteranos Pablo López y David Bisbal.

No se siente como un programa de televisión sino como una reunión entre amigos varias veces a la semana, con un plató que se siente como la sala de casa. Hay mucha verdad entre nosotros y los niños también tienen mucha verdad, ha apuntado en una rueda de prensa virtual Yatra, quien sí ha participado en varias ocasiones en la edición colombiana del programa.

Presentado por Eva González, esta será la séptima edición del talent show musical (la tercera en la cadena del grupo Atresmedia) en el que los niños luchan con su voz por ser elegidos, a ciegas, por los artistas y convertirse en el mejor cantante del concurso.

Yo quiero pasármelo bien, que sea una experiencia bonita, darle confianza a los niños y hacerles que estén tranquilos. Lo que quiero es que sientan que lo mas bonito no es llegar al final y ganar, sino ese camino, ha apuntado Aitana, que debuta como coach, aunque ya participó en ediciones anteriores como asesora de David Bisbal.

Imagínate yo, como soy en la vida, que me cuesta mucho decir no a cosas, imagínate decir no a un niño, me daba mucho miedo, pero ha sido muy fácil por los niños. Ni se ponían a llorar y si lloraban era de emoción y de felicidad de vernos a los cuatro y haber llegado hasta aquí, ha añadido.

Bisbal -ausente en la rueda de prensa- continúa en esta versión del talent show, a la que se suma Pablo López por primera vez en la versión infantil del programa, después de haber pasado por la versión de adultos.

Una experiencia que para López ha sido menos dramática y con menos nervios de lo que pensaba. A los niños se les inculca que ganar no es triunfar y triunfar no es ganar, ha apuntado el cantante, quien saltó a la fama gracias a su participación en el concurso televisivo Operación Triunfo, el mismo talent del que salieron Bisbal y Aitana.

En opinión de la directora entretenimiento en Boomerang TV- coproductora del programa junto con Atresmedia TV- Encarna Pardo, cada edición de La voz kids es como una primera vez por la ilusión que tienen los niños. La voz es, a pesar de lo artificial que es la tele, es muy verdad. pasan cosas sorprendentes, mágicas y bonitas y eso es lo que hace que merezca la pena estar aquí y ver cada temporada como un programa nuevo, ha añadido.

No habrá novedades en una mecánica que seguirá incluyendo la posibilidad de bloqueo entre los coaches y de robo de concursantes, algunos de los cambios que ha ido incluyendo en sus distintas ediciones el formato inspirado en "The Voice Kids", original de los Países Bajos y parte de la franquicia internacional "The Voice", creada por el productor de televisión neerlandés John de Mol.