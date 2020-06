Vox intenta acabar con 'Sálvame' dando donde más duele por "humillar a millones de españoles"

La crispación política y el juego 'sucio' que está mostrando en los últimos meses se ha colado de lleno dentro de la crónica 'rosa'. Solo hay que echar un vistazo en la última semana al exponente de este tipo de programas, 'Sálvame', para darse cuenta que ya no se habla únicamente de la vida personal del famoso de turno. El debate político y la lucha de ideologías han provocado que en la última semana la audiencia del programa de Telecinco se hayan disparado por encima del 20% de cuota de share, haciendo que lidere sus franjas más de lo que hace habitualmente.

Gran parte de culpa de ello la tiene Jorge Javier Vázquez. El filólogo siempre ha usado la ventana que le ofrece presentar un programa así para lanzar sus reflexiones sobre asuntos de actualidad o personajes concretos. Sin embargo la pandemia generada por el coronavirus ha cambiado esto, ya que el catalán se ha posicionado más claramente al lado del Gobierno formado por el PSOE y Unidas Podemos, y de sus integrantes.

Estos comentarios han provocado que Jorge Javier se haya tenido que enfrentar a una guerra abierta con aquellos que piensan distinto a él, de ahí su viral respuesta de que 'Sálvame' es un un programa de "rojos y maricones", después de censurar a Antonio Montero por sus simpatías hacia los ideales políticos de Vox. Desde entonces el catalán ha tenido que denunciar amenazas de muertes y ha seguido haciendo su trabajo. Hasta el último 'Sábado Deluxe', cuando Belén Esteban regresaba tras más de 100 días confinada y atacaba la gestión del Gobierno, y la burbuja en la que Vázquez ha vivido estos meses. Estas declaraciones no fueron de recibo para Jorge Javier que estallaba: "No por ahí no, no te lo consiento". Una discusión que ha abierto el debate político de nuevo en el programa del corazón líder.

Les presento al auténtico Kim Jong Vazquez, (en ética democrática y en estética), que se dedica a demonizar y a insultar histéricamente a 4 millones de españoles desde @telecincoes y a allanar el camino de la violencia contra ellos.



No te lo vamos a permitir, millonario progre. pic.twitter.com/lcOOn4IDBH — Santiago Abascal ���� (@Santi_ABASCAL) June 23, 2020

'Sálvame' organizó una cumbre de paz entre la Esteban y Vázquez. El catalán, lejos de arrepentirse, anuló a Belén y cargó contra el "fascismo" de Vox declarando que en su programa no invitaría ni daría cabida a nadie que represente la ideología del partido de Santigo Abascal. Al día siguiente volvía a repetir el discurso, esta vez, enfrentándose de nuevo contra Antonio Montero.

Tantos ataques repetidos hacia la tercera formación más votada en las últimas elecciones generales, provocaron la respuesta de su líder, Santiago Abascal: "Les presento al auténtico Kim Jong Vazquez, (en ética democrática y en estética), que se dedica a demonizar y a insultar histéricamente a 4 millones de españoles desde @telecincoes y a allanar el camino de la violencia contra ellos. No te lo vamos a permitir, millonario progre", cargaba duramente.

Este mensaje no cayó en saco roto y el guante fue recogido por Jorge Javier, que también utilizaba las redes sociales para arremeter, con la ironía que acostumbra, contra el líder de Vox: "Ayer le hacía cantando Cara al sol y no viendo la tele. En su caso, prefiero que pierda el tiempo viéndome a que trabaje", dejaba el recado el filólogo y presentador.

Ayer le hacía cantando Cara al sol y no viendo la tele. En su caso, prefiero que pierda el tiempo viéndome a que trabaje. https://t.co/4KbXAerOH9 — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) June 24, 2020

Vox pide boicotear a 'Sálvame' señalando a las empresas que se anuncian en el programa

Parece que desde la formación de Santiago Abascal se han cansado de los ataques personales de Jorge Javier Vázquez y han tomado medidas al respecto. De esta manera han buscado una técnica que en el pasado sirvió para acabar con 'La noria', tras entrevistar a la madre de uno de los asesinos de Marta del Castillo, o a 'Gran Hermano', tras el presunto caso de abuso sucedido en la casa.

Vox ha decidido señalar a los anunciantes principales del programa para provocar que sus votantes y simpatizantes dejen de comprar esas marcas, lo que viene a ser un boicot en toda regla. De esta manera, se busca que el programa vaya perdiendo anunciantes, por lo tanto se quede sin ingresos publicitarios y no salga rentable a Telecinco. El principal motivo que alegan desde el partido político es que es un programa que "humilla a millones de españoles", en concreto, a los votantes de la formación.

En las redes sociales, acompañando a la justificación del boicot, y el nombre de las marcas que se anuncian en el programa de Telecinco, incluyen un vídeo que recopila momentos en los que Jorge Javier Vázquez falta el respeto a alguna de sus colaboradoras o invitadas, como el caso de Olvido Hormigos o Magaly Fagilde-González.

Anunciantes de Sálvame



�� @Endesa

�� @Fiat_es

�� @GrupoYbarra

�� @sandiafashion

�� @LaLiga

�� Gisèle Denis

�� Fairy

�� Galería del Coleccionista

�� Bluesblock



La mejor publicidad que podéis hacer: anunciar que dejáis de financiar un programa que humilla a millones de españoles. pic.twitter.com/x84jEw5OQ2 — vox_es ���� (@vox_es) June 24, 2020

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Jorge Javier Vázquez contesta a Santiago Abascal: "Le hacía cantando el Cara al Sol"

Abascal llama dictador a Jorge Javier y le advierte: "No te lo vamos a permitir, millonario progre"

El dardo de Jorge Javier a Vox para afear a Belén Esteban: "¿Queremos dar voz al fascismo?"