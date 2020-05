Un votante del PSOE 'se cuela' en TVE durante la manifestación y dice lo que nadie espera

Han sido muchos los testimonios que han alzado la voz este sábado mientras participaban en la manifestación convocada para pedir la dimisión del Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis del coronavirus. Tanto en COPE como en TVE y en la gran mayoría de medios los ciudadanos expresaban su malestar con las medidas tanto del Ejecutivo en general como del Ministerio de Sanidad en particular durante los más de dos meses que llevamos de confinamiento a causa del COVID-19. Pero ha sido una en concreto el que ha dejado a más de uno en fuera de juego.

Ha sido durante una de las crónicas que han aparecido a lo largo del mediodía en la cadena de noticias de RTVE 24 en la que el testimonio de un votante del PSOE confeso ha resultado ser muy diferente de lo que algunos esperarían en estos días. Aún más en unos momentos en los que España está más dividida que nunca como reflejo de las acusaciones que se verten en el Congreso de los Diputados.

Un votante del PSOE dice lo que nadie espera

Mientras la mayoría de líderes de opinión socialistas y de izquierda no han cesado durante este sábado de calificar de “fascistas” a los manifestantes que han llenado de coches el centro de algunas ciudades, un hombre ha dicha algo completamente diferente en la televisión público. El propio líder de la formación Más País, Íñigo Errejón ha definido en redes sociales a las personas que protestaban este sábado como “señoritos”.

"El Gobierno es un traidor y esta haciendo cosas que no debe. Yo no soy votante de VOX, soy votante del PSOE"



Esto acaba de salir en TVE. Sí, en TVE. pic.twitter.com/ZPMQj5h1kK — Jaime Velasco (@JaimeVelasco01) May 23, 2020

No obstante, un hombre se atrevía a asegurar esto en una intervención en televisión cuando le preguntaban por qué había acudido a las protestas. “El gobierno es un traidor y está haciendo cosas que no se deben. Yo no soy votante de Vox, soy votante del PSOE encima”, explicaba desde la ventanilla de su coche.

Una intervención de TVE accidentada

Y es que TVE ha sido protagonista en las manifestaciones de este fin de semana después de que el periodista Gabriel López tuviera que entrar en directo durante el informativo de 24h desde la Plaza de Colón de Madrid en plena caravana de manifestaciones.

Santiago Abascal acusa al Gobierno de ocultar información y de intentar amedrentar a la oposición



Desde Madrid, informa @Gabrielopevhttps://t.co/elNpH002ivpic.twitter.com/ty7IsUQTOw — 24h (@24h_tve) May 23, 2020

Mientras Lóez trataba de realizar una conexión en directo varias personas intentaban importunarle con banderas de España. Las dejaban caer entre la cámara y el reportero para que, con increíble paciencia, las retirara con la mano mientras no paraba de contar lo que estaba ocurriendo.

La propia sección de informativos de TVE condenaba el incidente. “La libertad de expresión y manifestación no puede coartar la libertad de prensa y el derecho a la información. Apoyamos a nuestros compañeros y pedimos que cese el hostigamiento de quienes les impiden informar en libertad y seguridad”, explicaba a través de un comunicado.