Los manifestantes de la caravana contra el Gobierno: "No quiero contarle a mis nietos que no hice nada"

Centenares de vehículos han asistido este sábado a las manifestaciones a lo largo de España a través de una caravana en protestas por las medidas del gobierno de coalición contra el COVID-19. La más multitudinaria es la que ha tenido lugar en la calle Recoletos de Madrid, donde se concentraba la directiva del partido Vox, convocante de la manifestación. Pero además de Monasterio, abascal u Ortega-Smith, cerca de mil personas ondeaban desde su coche banderas de España en la capital para clamar contra el gobierno de coalición.

Uno de esos manifestantes, de Las Rozas de Madrid, contaba en COPE que, aunque se trate de un gobierno democrático, también hay derecho a protestar contra ellos: “Aunque hay un gobierno democrático, el pueblo tiene que mostrar cuando está en desacuerdo con las políticas que hace y a dónde nos lleva. En Venezuela nos están diciendo que así empezó allí”, explica el manifestante en COPE.

“Trabajo en el sector sanitario y las decisiones han sido tardías aunque tenían información, no tenían previsto los equipos de protección para los propios sanitarios, y se han mostrado en uno de los índices más altos del mundo”, aclara.

“No quiero decirle a mis nietos que me quedé en casa”

“Las directrices económicas van también en una línea clara: quieren hundir España. A mí por suerte no me ha afectado económicamente, pero me da vergüenza que mis nietos me pregunten algún día qué hice por evitar que España tuviera un gobierno comunista y les responda que me quedé en casa”, explica el mismo manifestante en COPE.

Vídeo

“No han enfrentado una pandemia de la que habían avisado”

Otro de los asistentes, por su parte, explicaba también las razones para acudir a las protestas: “Para que España de un cambio a la situación de pobreza en la que se encuentra, acabo de ver en O'Donell a una mujer buscando comida en la basura”, explica.

“El Gobierno se ha quedado parado y no ha enfrentado a una pandemia de la que ya se estaba avisando. El ejemplo es lo que ha pasado con las mascarillas: sí,no, sí no, y al final resulta que, cuando ha pasado todo, ahora es cuando hay que ponérselas”.