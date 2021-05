Villarejo interrumpe 'Todo es mentira' para lanzar una advertencia a Risto Mejide: "¿De acuerdo?"

Este jueves, 'Todo es mentira' ha celebrado su programa número 600. Como consecuencia, además de contar con la visita de sus compañeras de 'Sálvame', han conseguido unas declaraciones en exclusiva de un personaje muy popular que ha sorprendido a los espectadores del espacio de Cuatro: José Manuel Villarejo. Pocas horas antes de declarar en el Congreso por la operación Kitchen, un reportero del programa ha logrado hablar con Villarejo a la salida de su domicilio.

"Para mí el Congreso es el representante de la soberanía popular, por lo tanto, me debo absolutamente a todo", aseguraba Villarejo al reportero de Cuatro Fabián Pérez. "Voy a tratar de contestar a todas las preguntas que me hagan", se comprometía el entrevistado tras reconocer que está tranquilo y que "no tiene miedo". "Ahora tengo la oportunidad de defenderme un poco... He estado casi cuatro años enjaulado, probablemente, por el temor de algunos", concluía antes de dar por finalizada su intervención.

Tras emitirse las breves imágenes de sus declaraciones, el equipo del programa de Cuatro ha informado a Risto Mejide de que Villarejo había pedido que le trasladasen un mensaje de su parte, respondiendo a las declaraciones que el conductor de Cuatro hizo hace unos meses cuando el excomisario salió de la cárcel.

"Tengo una apuesta: ¿Cuántos días va a tardar este señor en fugarse? ¿Cuántos días? Una vez ya está fuera, con los contactos que este señor tiene, con lo que sabe, y la gente a la que puede apretar, ¿Cuánto tiempo va a tardar en fugarse?", señaló el publicista, muy crítico con Villarejo.









El mensaje de Villarejo a Risto

Después de recordar las palabras del presentador, Marta Flich dio paso al mensaje que Villarejo había grabado para él. "Díganle ustedes al señor Risto que va a perder su apuesta de los días que iba a tardar en fugarme y esas cosas. Que no apueste que me voy a fugar, porque, seguramente, se fugarán otros. Yo jamás me voy a fugar, ¿De acuerdo?", dijo el entrevistado al reportero ante las cámaras de Cuatro, aparentemente ofendido por lo que Risto dijo en su momento.

"Paga la mariscada", bromeó Castelo tras devolver la conexión al plató. "Esta es de las veces que me alegro perder, pero yo no me aposté nada, ¿eh? De todas formas, señor Villarejo, cuando usted quiera está invitado al programa. Se toma aquí un café conmigo, o con nosotros, y vemos a ver qué se cuenta", le retaba el presentador con su respuesta. "Y a ver quién graba a quién", señalaba Flich, entre risas.